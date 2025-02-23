В МИД Украины сделали новое заявление относительно отношений Зеленского и Трампа

США и Россия начали переговоры о завершении войны без участия Украины и Европы. Андрей Сибига отметил, что Киев пытается поддерживать связь с Вашингтоном.

Дональд Трамп считает, что присутствие Владимира Зеленского на встречах между США и Россией "не так уж и важно". На фоне обострения отношений между украинским и американским президентами глава МИД Андрей Сибига во время правительственной пресс-конференции для СМИ глава МИД сделал заявление, передает 24 Канал.

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Что сказал Сибига

Министр заявил, что власть работает над наращиванием контактов с американской стороной на уровне глав государства. Это является приоритетом для Украины, поскольку она нуждается в США, их активной роли для справедливого завершения войны, дальнейшем давлении на страну-агрессора, усиления Киева для сильной позиции на будущих переговорах.

Напомним, что администрация Трампа требует от Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых. Оно должно стать платой за военную помощь США – уже предоставленную и будущую.