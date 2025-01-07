ЕС скоро "будуть принуждать" к соглашению с Россией: глава МИД Польши сделал жесткое заявление

1 января Польша начала свое председательство в ЕС. Радослав Сикорский допустил, что вскоре Евросоюз могут заставлять "договориться" с Москвой. Министр выразил мощную поддержку Украины.

Вероятно, глава МИД Польши в посте в соцсети "Х" имел в виду начало президентства Дональда Трампа, который обещал положить конец войне в Украине и выражал готовность ко встрече с Путиным, передает 24 Канал.

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"Европа сильнее, чем считает Россия"

Сикорский проанализировал, каким должно быть соглашение Европы с Россией. Министр заявил, что точно не может идти речь о восстановлении Москвы своей силы.

Европа гораздо сильнее, чем думают российские лидеры. Россия гораздо слабее, чем считают многие европейцы,

– подчеркнул дипломат.

Сикорский подчеркнул, что Украина заслуживает мира на справедливых условиях, а не капитуляцию.

Также он отметил, что ЕС не должен накладывать жесткие временные ограничения на поддержку Украины, поскольку это будет побуждать Россию продолжать войну.

Мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах,

– обратился к союзникам Сикорский.

К слову, Польша и страны Балтии планируют потратить 600 миллионов евро на защиту энергетической инфраструктуры от российских диверсий.