Ймовірно, очільник МЗС Польщі у посту в соцмережі "Х" мав на увазі початок президенства Дональда Трампа, який обіцяв покласти кінець війні в Україні і висловлював готовність до зустрічі із Путіним, передає 24 Канал.

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"Європа сильніша, ніж вважає Росія"

Сікорський проаналізував, якою має бути угода Європи із Росією. Міністр заявив, що точно не може йтися про відновлення Москви своєї сили.

Європа набагато сильніша, ніж думають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж вважають багато європейців,

– наголосив дипломат.

Сікорський підкреслив, що Україна заслуговує на мир на справедливих умовах, а не капітуляцію.

Також він зауважив, що ЄС не повинен накладати жорсткі часові обмеження на підтримку України, оскільки це спонукатиме Росію продовжувати війну.

Ми маємо зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах,

– звернувся до союзників Сікорський.

До слова, Польща та країни Балтії планують витратити 600 мільйонів євро на захист енергетичної інфраструктури від російських диверсій.