Россияне уже готовятся, – защитник Мариуполя объяснил цель усиленных обстрелов Украины

Россия не атаковала Киев накануне Рождества, зато нанесла удары по Чернигову, Одесской и Днепропетровской областях, целясь в энергосистемы и гражданскую инфраструктуру. Кремль готовится к весеннему наступлению, но его переговорные позиции ослабевают.

Бывший британский военный и украинский морской пехотинец: бывший британский военный и украинский морской пехотинец Шон Пиннер объяснил 24 Каналу, что эти атаки – попытка сломать украинское сопротивление с помощью холодной погоды.

Смотрите также: Зеленский прибыл в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в Майами

Сможет ли Путин сохранить рычаги влияния на переговорах?

"Когда я последний раз был в Харькове, то россияне обстреливали все вокруг. Сейчас атакуют стратегические цели – энергосистемы, инфраструктуру и подстанции. Это из-за холодной погоды, чтобы сломать украинское сопротивление. Но их позиция не менялась за 4 года", – сказал Пиннер.

Россия вскоре снова сфокусируется на атаках по военным базам и жилым районам, усиливая террор, а также готовится к весеннему наступлению, которого можно ожидать с изменением погоды.

Для выдвижения максимальных требований на переговорах нужны рычаги влияния.

Конца войне не видно, пока Путин не пойдет на уступки, чего он, судя по всему, делать не собирается. Чем дольше это длится, тем меньше их у него. Сейчас он в худшем положении, чем в 2022 году. Его экономика стагнирует и еле справляется с выполнением федерального бюджета. В какой-то момент ему придется поставить точку,

– подчеркнул Пиннер.

Что известно о ходе мирных переговоров?