В Белом доме заявили, что "российско-украинский конфликт" может закончиться уже "на этой неделе"

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что президент Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией. Более того, конец войны может наступить уже на этой неделе.

Об этом Каролина Левитт заявила во время общения со СМИ вечером субботы 22 февраля. 24 Канал со ссылкой на The Hill рассказывает подробнее.

К теме Киев хочет подписать соглашение об ископаемых во время встречи Трампа и Зеленского, – Bloomberg

Война может закончиться "на этой неделе": заявление Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт выступила перед журналистами после возвращения с Конференции консервативного политического действия с комментариями относительно текущей деятельности администрации президента США Дональда Трампа.

Среди прочего она озвучила предположение, что, как сейчас принято говорить в Штатах, "российско-украинский конфликт" может закончиться "на этой неделе". Очевидно, речь о следующей для нас, ведь в США неделя начинается с воскресенья, а в Украине с понедельника.

Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту. И президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе,

– цитируют Левитт американские СМИ.

Пресс-секретарь также отметила, что советник по национальной безопасности Майкл Уолц будет работать над соглашением "круглосуточно", а министр финансов Скотт Бессент участвует в обсуждении соглашения с украинцами по добыче минерального сырья.

К слову, на упомянутой выше конференции Дональд Трамп также упомянул в своей речи о полезных ископаемых Украины. Стоит заметить, что аппетиты президента США несколько возросли, вот его слова: "Мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить".

Это же подтвердила и Левитт, указав, что соглашение об ископаемых – "это очень важно для президента". И не только потому, что оно позволит "вернуть американские налоги", но и потому, что оно станет "большим экономическим партнерством" между США и Украиной, которая будет восстанавливаться после жестокой войны.