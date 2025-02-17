Украина призывает Европу определиться с делегатом для участия в мирных переговорах, – Bloomberg

Украина хочет, чтобы Европа как можно быстрее выдвинула представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией. Это должен быть человек на уровне руководителя государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы для Bloomberg.

Смотрите также Никакой Вэнс не указ: как Европа ответит Америке, почему не покинет Украину и на чьей стороне Китай

В ОП призывают Европу выбрать человека для переговоров

Игорь Жовква отмечает, что это должно быть быстро принято решение.

Надеюсь, сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять,

– добавил он.

Жовква, который находится в Брюсселе для проведения консультаций по вопросам безопасности, отказался называть имена, но отметил, что лицо должно быть на уровне главы государства, чтобы иметь такой же статус, как Зеленский, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Владимир Зеленский также поддерживает идею того, что за столом переговоров должен присутствовать представитель от Европы. Президент заявил, что именно Украина должна решать, кому быть участниками переговоров об окончании войны.

К слову глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнение относительно целесообразности участия европейских стран в переговорах. По его мнению, европейские государства, в частности Финляндия, имеют устаревшую "философию" и не предлагают реальных решений для прекращения войны. Спецпредставитель Кит Келлог также заявил, что не видит Европу "физически" за столом переговоров.