12 февраля, 15:04
3

"Определенное понимание есть": в Кремле сделали заявление о новом раунде мирных переговоров

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной состоится "уже скоро".
  • Украина согласилась на встречу в Майами на следующей неделе, но Песков не подтвердил место проведения переговоров.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз сделал заявление о мирных переговорах по завершению войны. По его словам, следующий раунд состоится "уже скоро".

Заявление Пескова цитирует российское агентство "Интерфакс".

Что в Кремле говорят о переговорах?

У Дмитрия Пескова спросили, есть ли у России понимание относительно места и даты проведения переговоров, ведь Украина согласилась провести встречу в Майами на следующей неделе.

Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд состоится уже скоро,
– ответил представитель Кремля.

В то же время Песков воздержался от подробностей и не прокомментировал возможное место проведения третьего раунда переговоров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что США предложили провести встречу в Майами, Украина сразу подтвердила участие. По словам президента, для Украины место встречи не имеет принципиального значения, ведь главное – это результат переговоров.

Однако переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет – последняя является союзницей России и помогала осуществить нападение в 2022 году.

Как прошел предыдущий раунд?

  • 4 – 5 февраля в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, России и США. Владимир Зеленский заявил, что Украина подтвердила свою позицию по Донбассу и отвергла идею свободной экономической зоны, вместо этого предложив модель "стоим, где стоим".
     

  • Согласно результатам встречи, делегации США, Украины и России обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.
     

  • Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несмотря на активные мирные переговоры в Абу-Даби, стороны еще не приблизились к реальному миру в Украине.