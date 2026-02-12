"Определенное понимание есть": в Кремле сделали заявление о новом раунде мирных переговоров

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз сделал заявление о мирных переговорах по завершению войны. По его словам, следующий раунд состоится "уже скоро".

Заявление Пескова цитирует российское агентство "Интерфакс".

Что в Кремле говорят о переговорах?

У Дмитрия Пескова спросили, есть ли у России понимание относительно места и даты проведения переговоров, ведь Украина согласилась провести встречу в Майами на следующей неделе.

Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд состоится уже скоро,

– ответил представитель Кремля.

В то же время Песков воздержался от подробностей и не прокомментировал возможное место проведения третьего раунда переговоров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что США предложили провести встречу в Майами, Украина сразу подтвердила участие. По словам президента, для Украины место встречи не имеет принципиального значения, ведь главное – это результат переговоров.

Однако переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет – последняя является союзницей России и помогала осуществить нападение в 2022 году.

Как прошел предыдущий раунд?