У Лаврова отреагировали на заявление Трампа о "большой встрече" с Россией на этой неделе

Издание CNN сообщило, что представители США встретятся на этой неделе с россиянами в Саудовской Аравии. В МИД страны-агрессора опровергли эту информацию.

Журналисты CNN, ссылаясь на осведомленный источник, рассказали, что американская делегация после встречи с украинской 11 марта в Джидде планирует также провести переговоры с российской стороной, передает 24 Канал.

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Москва снова подвела Трампа

Более того, сам президент США обмолвился о предстоящей встрече с россиянами. Находясь на борту самолета он поделился с журналистами, что на этой неделе "запланированы крупные встречи в Саудовской Аравии с Россией и Украиной".

Впрочем, в российском МИДе испортили планы Трампа. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова в комментарии пропагандистским СМИ заявила, что переговоры России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются. Она добавила, что "никакой информации от американской стороны не поступало".