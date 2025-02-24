Майк Волц объяснил, как Трамп планирует закончить войну в Украине

Дональд Трампа решительно настроен остановить горячую фазу войны в Украине. Его советник по нацбезопасности рассказал о приоритетах президента США по этому вопросу.

Соединенные Штаты Америки уже начали переговоры с россиянами. Первая встреча состоялась в Саудовской Аравии 18 февраля. Вторая была запланирована на 25 февраля, но она сорвалась. В эфире Fox News в воскресенье, 23 февраля Майк Уолц назвал четыре основных направления политики Трампа относительно войны России против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Четыре приоритета Трампа по Украине

По словам советника по вопросам нацбезопасности, президент США изменил подход к оказанию помощи Украине. Он продвигает идею "экономического партнерства", проявлением которой является соглашение о полезных ископаемых. Волц заверил, что американцы "увидят отдачу от огромных инвестиций, которые они сделали".

Прежде всего Трамп стремится добиться прекращения огня. Его советник убеждает, что происходит сдвиг в этом направлении.

Также США наладили диалог с Россией. Волц напомнил, что Трамп уже имел разговор с Путиным и Зеленским, и указал на встречу в Эр-Рияде.

Важным аспектом по урегулированию войны является взаимодействие Вашингтона с союзниками из Европы. Американский чиновник отметил, что США положительно рассматривают "их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства".

Напомним, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что войну в Украине спровоцировала не обязательно Россия. Мол, она началась из-за разговоров о вступлении Украины в НАТО.