В ISW предположили, что может заставить Путина пойти на уступки
Регулярная военная поддержка Киева Западом может заставить Путина пойти на уступки, поскольку теория победы российского диктатора основывается на предположении, что Запад откажется от Украины.
Речь идет именно о стабильной и постоянной поддержке украинской стороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучении войны (ISW).
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Как заставить Путина к уступкам
На фоне последних заявлений Владимира Путина о невозможности проведения переговоров с Киевом якобы из-за нелегитимности власти, аналитики предположили, каким образом можно получить преимущество над Москвой и заставить официальную власть Кремля прибегнуть к уступкам.
Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого решения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины,
– говорится в отчете.
Впрочем, аналитики Института признают, что некоторое критически важное вооружение и военную технику в масштабах, и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты нашей страны от России, Киеву может предоставить только Вашингтон.
В то же время, по данным ISW, недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства все больше помогали в финансировании военной помощи США Украине. Напомним, что Госдепартамент США остановил всю иностранную помощь на 90 дней, включая проекты в Украине.