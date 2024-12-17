"Дожмет" Путина анекдотом: Зеленский резко отреагировал на идею "посредничества" Орбана

Владимир Зеленский заявил, что стремится к прямым контактам с Дональдом Трампом по поддержке Украины. Президент объяснил, почему Орбан не подходит на роль миротворца.

Премьер Венгрии имеет хорошие отношения с Трампом и особые – с Путиным. Именно поэтому, очевидно, он хочет играть главенствующую роль в возможных переговорах Украины и России о мире. Впрочем, президент Зеленский дал четко понять, что не нуждается в таких посредниках как Виктор Орбан. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает 24 Канал.

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"Нам не нужны посредники как Венгрия"

Глава государства выразил надежду, что будет иметь более тесные контакты с Дональдом Трампом после его инаугурации. И тогда уже можно будет говорить о том, какое у него настоящее отношение к украинскому плану победы.

Сейчас совместно работают команды украинского и американского лидеров. Впрочем, это еще период знакомства.

Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч, разговоров. Посредники в этом мне не нужны. Есть разные политики, которые пиарятся на этом,

– заявил Зеленский, имея в виду Орбана.

Президент подчеркнул, что не нуждается в посредничестве венгерского премьера. Украине нужен только прямой сильный союз с США.

Усилить нашу страну сейчас может только Вашингтон.

У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит,

– подытожил глава государства.

К слову, Виктор Орбан недавно оскандалился заявлением о "рождественском перемирии". Он позвонил Путину, а после того, как в Киеве его раскритиковали, сказал, что предлагал Зеленскому прекращение огня на праздники, но тот, якобы, отказался.