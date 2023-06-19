Не убедить Украину: для чего Китай действительно продвигает свой "мирный план"

В то время как Россия обстреливает украинские города и убивает гражданских, Китай навязывает нарратив так называемого "мирного плана". Таким образом, китайцы помогают стране-агрессору найти новых союзников.

Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он добавил, что россияне полностью поддерживают основы китайского "плана".

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По мнению Харитонова, Китай будет продолжать распространять так называемый "мирный план" от Си Цзиньпина, несмотря на то, что его не признает Украина.

Китай навязывает свои нарративы миру

Вероятно, миссия Китая не такова, чтобы убедить Украину следовать этому плану, а навязать его так называемому Глобальному Югу.

Глобальный Юг – страны с низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.

"Мы видели ряд серьезных форумов в Азии, где было слышно страны, которые вообще хотели бы молчать о войне в Украине. Например, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Они постоянно транслируют нарративы именно "мирного плана Китая", – сказал Харитонов.

На расширение китайского плана появились "мирные планы" от Минобороны Индонезии и ЮАР.

Страны Африки также решили примерить на себя роль миротворцев. Для этого лидеры африканских стран посетили Украину, после чего поехали в Россию.

"Для нас это проблема и с этим нужно бороться ", – подчеркнул президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Что известно о "мирном плане" Китая