"Киев на 90% поддерживает мирный план Трампа": в Минобороны отреагировали на сообщения в СМИ

Издание New York Post написало о том, что Рустем Умеров якобы сообщил, что Киев на 90 процентов поддерживает план, представленный Марко Рубио в Париже. В Минобороны прокомментировали статью.

Министерство обороны Украины опровергло сообщение о том, что "Киев "на 90% согласился" с мирной инициативой Дональда Трампа, представленной на этой неделе в Париже, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно

В материале New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа, утверждалось, что Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев поддерживает план, представленный во Франции госсекретарем США Марко Рубио.

Однако в заявлении для Sky News Минобороны отметило, что "не принимает политические решения", а следовательно, не могло давать никаких "оценок в процентах".

Ведомство напомнило, что у Украины есть несколько принципиальных позиций. Также там отметили, что Киев еще 11 марта поддержал предложение США о полном прекращении огня. Россия отвергла инициативу Вашингтона и продолжает ежедневно атаковать украинские города.

В таких условиях непонятно, как вообще можно обсуждать или измерять в "процентах" прогресс в любом диалоге,

– подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что ключевой вопрос для Украины состоит в том, как обеспечить реализацию режима прекращения огня и установить над ним надежный контроль.

"Мы остаемся в конструктивном диалоге с американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны", – подытожили в ведомстве.