Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом высказался по вопросу количества личного состава украинской армии. Напомним, по словам Начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, пункт мирного плана по сокращению армии Украины не обсуждался на встрече украинской и американской делегаций в Женеве.

Войско какой численности нужно Украине в мирное время?

Фесенко отметил, что пункт мирного плана по сокращению украинской армии надо рассматривать под другим углом.

Обратите внимание! В пункте 6 мирного плана, который был предоставлен Соединенными Штатами, отмечается, что численность Вооруженных Сил Украины должна быть ограничена до 600 тысяч человек.

"Проблема не в том, что войско в составе 600 тысяч – это маловата армия для Украины. Скажу откровенно, что дело не в количестве. Специалисты прежде всего политические и экономические прекрасно понимают, что после войны у нас не будет денег на содержание не только армии в 800 тысяч, как предлагают европейцы. Даже 600 тысяч нам будет трудно удерживать", – отметил политолог.

Такая большая армия в мирное время, это, по его словам, дорогое удовольствие. Однако в этом может быть необходимость.

Почему сокращать войско нужно не только Украине?

Переговоры о численности армии надо вести иным способом. Один из вариантов, по мнению Фесенко, не упоминать об ограничениях. Правильная позиция – вести переговоры об обоюдном сокращении вооруженных сил воюющих стран – прежде всего в зоне конфликта.

Надо это сделать, чтобы ограничения были одинаковыми. Если речь идет о том, что верхняя планка ограничения 600 тысяч, то это должно касаться и России. Численность российского войска по меньшей мере в зоне конфликта – оккупированные территории, приграничные регионы с Украиной (Брянская, Воронежская, Белгородская, Ростовская области) и Беларусь – не должна превышать 600 тысяч. Так же как и украинская. Затем возможно уменьшить количество до 500 или 400 тысяч,

– пояснил политолог.

В целом, по его мнению, вопрос о сокращении Вооруженных Сил встанет неизбежно. В частности, внутри Украины многие люди будут требовать демобилизации.

Однако у нас должен быть предел, ниже которого не можем уменьшать численность украинского войска. До войны его количество составляло 300 тысяч. Сейчас можно вести разговор 400 – 500 тысяч. Это уже должны определять военное и политическое руководство,

– пояснил Владимир Фесенко.

Он добавил, что в любом случае этот вопрос будет предметом обсуждения. Однако в этой плоскости можно и нужно искать компромиссы.

Как продвигается процесс обсуждения мирного плана?