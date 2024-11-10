Есть 3 сценария: аналитик спрогнозировал будущие действия Трампа относительно Украины

Тот факт, что Трамп выиграл президентские выборы в США, принесет много неопределенности в ближайшее время. Его "мирный план", который обсуждается в СМИ, не прозвучал из уст самого Трампа. Это указывает на то, что он хитрый политик и может потом отмежеваться от этого и придумать новый.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный аналитик Ян Матеев, подчеркнув, что пока все, о чем говорится в этом плане, играет больше в пользу Путина. Матвеев отметил, что считает этот план ужасным, потому что он оставляет Украину без гарантий безопасности в будущем.

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Что может предложить Трамп

Один из пунктов плана – отказ Украины вступать в НАТО, однако Зеленский заявил, что четкий сигнал о гарантированном приглашение Украины в Альянс – это основа для того, чтобы страна могла чувствовать себя в определенной степени защищенной. Это, по словам Матвеева, логично, ведь Украину, как не раз подчеркивал Зеленский, может защитить или ядерное оружие, или НАТО.

"Есть 3 сценария, которые могут произойти: Трамп согласится на условия Путина (это будет худший вариант для Украины); или же все продолжится так, как сейчас, с определенными корректировками, и США будут поддерживать Украину и ее борьбу за независимость; или Трамп завалит Украину оружием, предоставит больше разрешений применять его, существенно ограничит Путина и поможет Украине побеждать", – спрогнозировал Матвеев.

Возможные последствия от создания буферной зоны

Относительно демилитаризованной зоны и вообще замораживания боевых действий, принимая во внимание нынешнюю ситуацию на линии фронта, Путину, по мнению военного аналитика, этого не хотелось бы.

Как пояснил Матвеев, на это есть 2 причины: потому что фронт уже охватил Курскую область; потому что Путин заявлял претензии сразу относительно 4 областей Украины, но ни одна из них российской армией полностью не захвачена. То есть, замораживание боевых действий будет означать, что ни одна из областей под полным контролем России не окажется.

Если сейчас Путин на это согласится, то он будет обдумывать как напасть на Украину в будущем еще раз, чтобы достичь своих целей. Его цель – это полностью подчинить себе Украину, уничтожить ее как государство. Поэтому пункт о демилитаризованной зоне вообще не решит никаких проблем,

– считает Матвеев.

Вероятная угроза для Европы

"Мирный план" Трампа якобы предусматривает создание 1200-километровой буферной зоны. Однако, по словам военного аналитика, непонятно, какими силами будет удерживаться эта территория.

Матвеев отметил, что если там будут миротворцы, а не украинская армия, которая сегодня довольно большая, то понадобится несколько сотен тысяч солдат из Европы.

Конечно, можно там сосредоточить и 10 тысяч военных, но тогда это будет не зона, которую охраняют, а просто проходной двор. Тогда ни о какой обороне не может идти речь,

– подчеркнул Матвеев.

Военный аналитик обратил внимание, что сейчас Трамп продвигает тренд, что Европа должна защищать себя самостоятельно своими силами и на ее территории не должно быть американских войск. Однако этим решением, если этот план будет реализован, Трамп, по мнению Матвеева, ставит под угрозу не только безопасность Украины, но и самой Европы.

Сейчас безопасность ЕС во многом обеспечивают войска США. Если они прекратят это делать, а военные Европы перебазируются для охраны этой буферной зоны, тогда, как подчеркнул Матвеев, угроза опасности увеличивается. Он напомнил, что еще полгода назад активно обсуждалось, что Путин при таких условиях может напасть на страны Балтии, Польшу, Финляндию.