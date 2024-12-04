Зеленскому не понравится: Reuters разведал мирный план Трампа

Журналисты очертили, как будет выглядеть мирное соглашение, которое Трамп предложит Зеленскому и Путину. Анализ сделан на основе заявлений его ближайших советников.

Ожидается, что когда в январе 2025 года Дональд Трамп вступит в должность президента США, одной из первоочередных задач, за выполнение которой он возьмется, станет завершение войны в Украине. Республиканец уже назначил спецпредставителя по этому вопросу. Им стал Кит Келлог, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Рютте говорил с Трампом о "хорошей сделке" в Украине, – WP

Как будет выглядеть окончательный мирный план Трампа по Украине

Reuters проанализировал публичные и частные заявления советников Дональда Трампа относительно путей решения российско-украинского конфликта. Издание пришло к выводу, что мирный план Трампа будет предусматривать передачу больших частей территории Украины России. Кроме того, предложения трех ключевых советников республиканца, в частности Келлога, имеют некоторые общие элементы. И это, в том числе, отказ Украины от членства в НАТО.

Предполагается, что советники Трампа будут пытаться заставить Москву и Киев к переговорам с помощью ультиматума. Украине будут угрожать остановкой поставок вооружения, если она не пойдет на переговоры. Если на мир не согласится Россия, то Вашингтон увеличит поддержку Киева.

Источники из окружения Трампа отметили, что он еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Зато звучали заявления его ближайших советников. На сегодня есть три предложения: схема Келлога, план вице-президента Вэнса и идея, выдвинутая Ричардом Гренеллом, бывшим исполняющим обязанности руководителя разведки Трампа.

План Кэллога предусматривает замораживание конфликта на текущей линии боевого соприкосновения. Также Трамп поставит Киеву больше американского оружия, только если он согласится на мирные переговоры. В то же время он предупредит Москву, что увеличит помощь Украине, если Россия откажется от переговоров. Членство Украины в НАТО будет приостановлено. Украине также будут предложены гарантии безопасности США, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения соглашения.

Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что мирное соглашение, вероятно, будет включать демилитаризованную зону на существующих линиях фронта, которая будет "мощно укреплена" для предотвращения российского вторжения в будущем. Вице-президент тоже предлагает отказать Киеву в членстве в НАТО.

Тем временем Гренелл, бывший посол Трампа в Германии, выступал за создание "автономных зон" на востоке Украины, но не предоставил детали. Он также предположил, что членство Украины в НАТО не в интересах Америки.

Журналисты считают, что эти планы вряд ли поддержит Зеленский, который сделал приглашение в НАТО частью своего собственного Плана победы. Кроме того, идея увеличить Украине военную помощь, если Путин не пойдет на переговоры может быть не одобрена Конгрессом, где некоторые из ближайших союзников Трампа выступают против поставок вооружения Киеву.

Российский лидер в свою очередь не демонстрирует готовности отказаться от своих условий о перемирии, которые предусматривают отказ Украины от НАТО, ее демилитаризацию и вывод войск из Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей.

Путин, вероятно, будет ждать своего часа, пытаясь захватить как можно больше территорий, чтобы увидеть, какие уступки, если таковые имеются, может предложить Трамп, чтобы заманить его за стол переговоров.

"Я не думаю, что кто-то имеет реалистичный план, как положить этому конец", – подытожил экс-офицер разведки США по вопросам России и Евразии Юджин Румер.