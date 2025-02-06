Это сделает Трамп: Келлог заявил, что не будет представлять в Мюнхене план окончания войны

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что не планирует представлять "мирный план Трампа" во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, это должен сделать сам президент Соединенных Штатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Келлога для Newsmax. Отмечается, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности будет 61-й и продлится с 14 по 16 февраля.

Читайте также Вероятно, представит в Мюнхене: какие пункты может содержать план мира от Келлога

Кто и когда озвучит мирный план США

США не планируют объявлять свой план прекращения войны в Украине на Мюнхенской конференции.

Мы едем на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" – это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе,

– объяснил спецпредставитель президента США.

По словам Кита Келлога, американская делегация проведет необходимые встречи с европейскими лидерами в Мюнхене. После этого всю информацию передадут Трампу, чтобы он мог подготовить свой мирный план.

Напомним, ранее Кэллог анонсировал свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Во время мероприятия чиновник намерен обсудить с американскими союзниками стратегию по завершению войны в Украине.

После этого журналисты Bloomberg сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может представить свой план по завершению войны в Украине уже 14 – 16 февраля. Собеседники издания не привели конкретных деталей, но заметили, что пункты плана будут включать потенциальное замораживание боевых действий, и оставление оккупированных территорий в "неопределенном состоянии".