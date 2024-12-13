На саммите ЕС Макрон начнет обсуждение по миротворческой миссии в Украине, – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон может поднять вопрос размещения миротворческой миссии в Украине на саммите лидеров Европейского Союза, который состоится уже 18 –19 декабря. Подобное обсуждение считают неизбежным.

Об этом заявил европейский дипломат на условиях анонимности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Заметим, что миротворческую миссию рассматривают именно в случае прекращения огня и достижения мира на территории Украины.

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Что думают в ЕС о миротворческой миссии

По мнению ряда европейских чиновников, разговоры о размещении миротворческой миссии в Украине пока преждевременны. Подобную позицию поддерживает и новая руководительница дипломатии Европейского Союза Кая Каллас. Впрочем, по словам собеседника "Радио Свобода", эта дискуссия неизбежна.

Он считает этот вопрос актуальным из-за недавнего визита Эммануэля Макрона в Варшаву и дискуссии в СМИ на тему миротворцев, а также учитывая будущий приход к власти в США Дональда Трампа и потребность подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.

Двое других дипломатов отметили, что обсуждение темы миротворцев именно для подготовки к разговору с Дональдом Трампом, а также для обеспечения участия Евросоюза в мирных переговорах. Однако, по их мнению, тема миротворцев сейчас "сырая" и пока является лишь идеей.

Напомним, незадолго до этого Владимир Зеленский отметил, что Украина готова рассмотреть это предложение. По его словам, Киев вместе с союзниками может подумать и поработать над предложением Эммануэля Макрона, однако Украина должна иметь к этому четкое понимание, когда будет в ЕС и НАТО.