Без США ничего не будет: в ЕС оценили вероятность миротворческой миссии в Украине

В Европе уже не впервые обсуждают отправку миротворческой миссии в Украину. Однако некоторые политики скептически воспринимают возможность ее отправки без привлечения военных США.

По их словам, если США не будет участвовать в миротворческой миссии, население Европы будет трудно убедить в необходимости отправки своих военных в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что в Европе говорят о миротворческой миссии без США

Один из европейских дипломатов считает, что "это будет трудно продать", имея в виду Польшу и Чехию, которые выразили скептицизм относительно миротворческой миссии.

Не верьте в европейских солдат на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут – первое. Второе – это трудно "продать" европейскому населению,

– говорит дипломат ЕС.

Кроме этого, еще один источник журналистов отметил, что европейские популисты могут выступить против идеи миссии, аргументируя это тем, что их ребят "отправили умирать в Украину".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею о создании миротворческой миссии в Украине. По его мнению, она могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.

Украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о создании миротворческой миссии. Однако отметил, что она требует конкретных механизмов. По словам Зеленского, переговоры по этому вопросу уже стартовали.

В то же время некоторые политики считают, что пока рано обсуждать отправку миротворцев в Украину. В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что это может произойти только после достижения мира между Украиной и Россией.