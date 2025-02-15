США направили Европе ноту с вопросом, отправит ли она миротворцев в Украину, – СМИ

США "ранее на этой неделе" могли отправить европейским странам ноту с вопросами, к чему готовы они с точки зрения гарантий безопасности для Украины. Предполагают, что один из вопросов мог быть об отправке контингента войск.

Президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заметил, что это заставит европейцев задуматься. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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О чем шла речь в ноте США

Утверждается, что документ состоял из шести вопросов.

Вероятно, в ноте США, кроме миротворческих войск, также речь шла об оружии и мерах безопасности, которые европейские столицы могли бы предоставить Украине.

Идея, очевидно, заключается в том, чтобы увидеть, как европейские союзники видят возможные рамки для переговоров, чтобы положить конец конфликту, и возможное привлечение Европы и Соединенных Штатов,

– сказал европейский дипломат, знакомый с документом.

Сами же США на Мюнхенской конференции прямо заявили, что страны ЕС должны взять на себя гарантии безопасности для Украины.

Европа "тихо" работает над планом отправки миротворцев в Украину

В AP утверждают, что ЕС якобы "тихо" готовит план отправки миротворческих сил в Украину после окончания войны. Особенно активно над этим вопросом работают в Великобритании и Франции.

Европа, похоже, обеспокоена тем, что США будут иметь другие приоритеты по внешней безопасности.

Я не буду прибегать к конкретным возможностям, но я признаю, что если будет мир, то должна быть какая-то гарантия безопасности для Украины, и Великобритания будет играть в этом свою роль,

– заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В AP также отмечают, что неизвестно, какие еще страны могут присоединиться к миротворческим инициативам. Например, Италия конституционно ограничена в вопросе использования своей армии, а Нидерланды и Германия требуют соответствующего разрешения от правительства.

А вот Эстония сейчас находится "на очень ранней стадии" и заявляет, что прежде чем говорить об отправке миротворцев в Украину, стоит понять, как будет выглядеть линия боевого соприкосновения после окончания войны.

"Если Россия и Украина сократят свои силы на линии фронта до пары тысяч с обеих сторон, то для Европы не проблема быть там", – сказал эстонский министр обороны.

В то же время эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешних обстоятельствах Европа должна развернуть "мощный и значительный контингент", а не группу миротворцев, чтобы Россия знала, что "если она когда-то его испытает, то будет раздавлена".