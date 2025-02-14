В Швеции сказали, введут ли они миротворцев в Украину

Идея миротворческой миссии в Украине уже обсуждается. Но пока нет конкретных деталей, как это все может выглядеть.

Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон. Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что американские войска не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине.

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Введет ли Швеция войска в Украину

Как отметил Йонсон, пока рано говорить о введении войск. Для начала важно увидеть, как именно будет функционировать миротворческая миссия в Украине. Тогда уже можно будет о чем-то говорить.

Сначала нужно увидеть на бумаге, что будет предусматривать миротворческая миссия в Украине. И какой будет ее модель,

– отметил министр обороны Швеции.

Сейчас Европа сфокусирована на том, чтобы предоставить Украине максимальное количество военной помощи и другой поддержки. Это позволит нашему государству сформировать сильную позицию, с которой можно будет пойти на переговоры.

Добавим, по данным издания Welt, европейские страны рассматривают возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Но пока они могли бы отправить только 25 тысяч военных. Президент Владимир Зеленский заявил, что для эффективной работы такой миссии нужно примерно 110 тысяч миротворцев.