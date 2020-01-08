Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран – Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта в Тегеране. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Рассказываем, что пишут о трагедии мировые СМИ.

Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа: 11 украинцев, 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца.

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Посольство Украины в Иране сначала заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы исключается. Однако впоследствии информацию удалили с официального сайта. Сама катастрофа произошла более чем через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.

Самолет был изготовлен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января – за два дня до трагического инцидента.



Кто разбился в авиакатастрофе / 24 канал

ВВС прежде всего отмечает: любые комментарии о причинах аварии пока не являются официальными. Хоть и напоминает об атаке иранской баллистической ракеты на две авиабазы, в которых размещаются силы США в Ираке, незадолго до катастрофы. При этом нет никаких доказательств того, что два инцидента были связаны.

В течение всего утра 8 января работники иранского Красного Полумесяца раскладывали длинную линию мешков для тел на месте катастофы. Вещи пассажиров и детали самолета были найдены примерно в 10 км от аэропорта.

Ряд авиакомпаний в тот же день объявили, что будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака. Авиакомпания Ukraine International Airlines (МАУ) также прекратила рейсы в Тегеран на неопределенный срок.



Место падения самолета / CNN

Этот тип Boeing – один из наиболее широко используемых коммерческих авиалайнеров в мире. Аналитик по авиационной безопасности Тод Кертис заявил BBC:

Самолет был сильно раздроблен. Это означает, что либо сильный удар был на земле, либо что-то произошло в небе.

Данные о полете являются открытыми. Так, видно, что самолет взлетел нормально, достиг почти 2400 метров высоты и внезапно исчез с радаров. Это – необычно и можно было бы предположить катастрофическую ситуацию на борту самолета.

Любое предположение о неисправности двигателя является преждевременным. Это нельзя исключать, но такой самолет, как Boeing 737-800, имеет возможности для продолжения полета, если даже возникает проблема с двигателем. Также, если бы произошел сбой, данные полета показали бы, что подъем самолета становится менее крутым.

Важно: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

Во всем мире работает несколько тысяч Boeing 737-800, которые выполнили десятки миллионов полетов. Они были вовлечены в 10 инцидентов, включая эту аварию, где погиб по меньшей мере один пассажир.

Иранские, украинские, американские и французские органы будут привлечены к расследованию. На данном же этапе нет никаких доказательств, которые бы указали на то, что именно вызвало инцидент.



Вещи пассажиров самолета были разбросаны на месте катастрофы / Getty Images

"Украинский пассажирский реактивный самолет, перевозивший 176 человек, потерпел крушение в среду, всего через несколько минут после вылета из главного аэропорта столицы Ирана, превратив сельскохозяйственные угодья на окраине Тегерана в поле горящих обломков и убив всех на борту", – так начинает свой текст о катастрофе АР, журналисты которого работали на месте происшествия.

Официальные представители авиакомпаний заявили, что большинство пассажиров направлялись в Киев, чтобы пересесть на другие рейсы. Сотрудники аэропорта "Борисполь" рассказали, что пассажирами этого рейса обычно являются иранские студенты, которые возвращаются в Украину после зимних каникул.

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Известно также, что вылет самолета из международного аэропорта Имама Хомейни был задержан почти на час. Остается непонятным, что произошло. Кроме того, по информации агентства, пилот не мог общаться с диспетчерами в последние минуты полета.

На месте катастрофы журналисты увидели множество обломков, разбросанных по сельскохозяйственным угодьям. Тела жертв лежали посреди разбитых остатков самолета. Их вещи повсюду: детские книжки, электрическая зубная щетка, игрушки, чемоданы и электроника.

Единственное, что пилоту удалось сделать, – это направлять самолет на футбольное поле, а не в жилому району, что там расположен,

– цитирует издание очевидца.



Табло в аэропорту "Борисполь" / Getty Images

Al-Jazeera описывает момент падения самолета, ссылаясь на видео, опубликованное иранским информационным агентством ISNA: мы видим слабое сияние, которое мерцает в темноте незадолго до того, как в небе появилось огромное огненное кольцо.

При этом издание напоминает, что ряд Boeing 737-800 разбивались в течение последних лет. Так, в марте 2016 года самолет FlyDubai, летевший из ОАЭ, потерпел крушение, пытаясь приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону в России. Тогда погибло 62 человека. Еще один рейс Boeing 737-800 из Дубая, совершавший Air India Express, потерпел крушение в мае 2010 года, пытаясь приземлиться в Мангалоре (Индия): погибло более 150 человек.

Что касается авиакатастроф в Иране, то только за последние годы здесь их произошло несколько. В начале 2019 года военный грузовой самолет Boeing 707 разбился в непогоду недалеко от столицы Ирана, тогда 15 из 16 пассажиров погибли. В феврале 2018 года иранский пассажирский самолет с 65 людьми на борту потерпел крушение во время рейса из Тегерана в Ясуй. В 2014 году самолет Ан-140 с 48 людьми на борту потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегеран в Мехрабади, погибло 39 человек.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Иранское информационное агентство ІSNA рассказывает об одном из двух счастливчиков, которые должны были лететь этим рейсом, однако в силу определенных обстоятельств на борт самолета не попали. Так, пассажир задержался из-за ДТП (он превысил скорость, полиция изъяла его автомобиль) и не попал на рейс.

Мужчина уже поблагодарил дорожную полицию за то, что те фактически спасли его жизнь.

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The Guardian отмечает, что сейчас активно обсуждают теорию о том, что Иран мог бы ошибочно принять пассажирский Boeing за военный самолет США. Возможным подтверждением версии издание называет то, что Иран не желает передавать найденный на месте катастрофы черный ящик производителю самолетов Boeing – в Штаты.

Эта новость породила рассуждения о том, что в падении самолета было что-то подозрительное. Boeing в свою очередь выпустил краткое заявление о том, что знает о катастрофе и сейчас собирает больше информации.

Также эксперты издания называют Boeing 737-800 "самой популярной моделью в небе", которым пользуются ряд авиакомпаний – от Ryanair до American Airlines. Однако недавно стало известно, что самолеты имели проблемы с безопасностью, вызванные трещинами между крылом и фюзеляжем.

Иран может усложнить расследование, по мнению экспертов. Обычно его проводит государство, в котором произошла авария, тогда как страны-производители самолета и двигателя также имеют право отправлять своих представителей. Процедура может быть осложнена напряженностью между США и Ираном после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани.



Украинцы, которые погибли в авиакатастрофе / 24 канал