Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі

Літак Boeing 737 української авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Тегеран – Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з аеропорту в Тегерані. Всі 176 осіб, які перебували на борту, загинули. Розповідаємо, що пишуть про трагедію світові медіа.

Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів та 9 членів екіпажу: 11 українців, 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці.

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Посольство України в Ірані спершу заявило, що версія теракту чи ракетної атаки, як причини катастрофи, виключається. Однак згодом інформацію видалили з офіційного сайту. Сама катастрофа сталася більш ніж за годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.

Літак був виготовлений у 2016 році, останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня – за два дні до трагічного інциденту.



Хто розбився в авіакатастрофі / 24 канал

ВВС передусім зазначає: будь-які коментарі щодо причини аварії наразі не є офіційними. Хоч і нагадує про атаку іранської балістичної ракети на дві авіабази, в яких розміщуються сили США в Іраку, незадовго до катастрофи. При цьому немає жодних доказів того, що два інциденти були пов'язані.

Протягом усього ранку 8 січня працівники іранського Червоного півмісяця розкладали довгу лінію мішків для тіл на місці катастофи. Речі пасажирів та деталі літака були знайдені приблизно в 10 км від аеропорту.

Низка авіакомпаній того ж дня оголосили, що уникатимуть повітряного простору Ірану та Іраку. Авіакомпанія Ukraine International Airlines (МАУ) також припинила рейси до Тегерану на невизначений термін.



Місце падіння літака / CNN

Цей тип Boeing – один із найбільш широко використовуваних комерційних авіалайнерів у світі. Аналітик з авіаційної безпеки Тод Кертіс заявив BBC:

Літак був сильно роздроблений. Це означає, що або сильний удар був на землі, або щось сталося в небі.

Дані про політ є відкритими. Так, видно, що літак злетів нормально, досяг майже 2400 метрів висоти і раптово зник з радарів. Це – незвично і можна було б припустити катастрофічну ситуацію на борту літака.

Будь-яке припущення про несправність двигуна є передчасним. Це не можна виключати, але такий авіалайнер, як Boeing 737-800, має можливості для продовження польоту, якщо навіть виникає проблема з двигуном. Також, якби стався збій, дані польоту показали б, що підйом літака стає менш крутим.

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У всьому світі працює кілька тисяч Boeing 737-800, які виконали десятки мільйонів польотів. Вони були причетні до 10 інцидентів, включаючи цю аварію, де загинув щонайменше один пасажир.

Іранські, українські, американські та французькі органи будуть залучені до розслідування. На даному ж етапі немає жодних доказів, які б вказали на те, що саме спричинило інцидент.



Речі пасажирів літака були розкидані на місці катастрофи / Getty Images

"Український пасажирський реактивний літак, що перевозив 176 людей, зазнав аварії в середу, всього за кілька хвилин після вильоту з головного аеропорту столиці Ірану, перетворивши сільськогосподарські угіддя на околиці Тегерану в поля палаючих уламків і вбивши всіх на борту", – так починає свій текст про катастрофу АР, журналісти якого працювали на місці події.

Офіційні представники авіакомпаній заявили, що більшість пасажирів прямували до Києва, щоб пересісти на інші рейси. Співробітники аеропорту "Бориспіль" розповіли, що пасажирами цього рейсу зазвичай є іранські студенти, які повертаються в Україну після зимових канікул.

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Відомо також, що виліт літака з міжнародного аеропорту Імама Хомейні був затриманий майже на годину. Залишається незрозумілим, що сталося. Крім того, за інформацією агентства, пілот не міг спілкуватися з диспетчерами в останні моменти польоту.

На місці катастрофи журналісти побачили широке поле уламків, розкиданих по сільськогосподарських угіддях. Тіла жертв лежали посеред розбитих шматочків літака. Їхні речі всюди: дитячі книжки, електрична зубна щітка, іграшки, валізи та електроніка.

Єдине, що пілоту вдалося зробити, – це спрямовувати літак на футбольне поле, а не до житлового району, що там розташований,

– цитує видання очевидця.



Табло в аеропорту "Бориспіль" / Getty Images

Al-Jazeera описує момент падіння літака, посилаючись на відео, опубліковане іранським інформаційним агентством ISNA: ми бачимо слабке сяйво, яке мерехтить у темряві незадовго до того, як у небі з’явилося величезне вогняне коло.

При цьому видання нагадує, що низка Boeing 737-800 розбивалися протягом останніх років. Так, у березні 2016 року літак FlyDubai, який летів з ОАЕ, зазнав аварії, намагаючись приземлитися в аеропорту Ростов-на-Дону в Росії. Тоді загинуло 62 людини. Ще один рейс Boeing 737-800 з Дубая, який здійснював Air India Express, зазнав аварії в травні 2010 року, намагаючись приземлитися в Мангалорі (Індія): загинуло понад 150 осіб.

Що стосується авіакатастроф у Ірані, то лише за останні роки тут їх сталося кілька. На початку 2019 року військовий вантажний літак Boeing 707 розбився в негоду неподалік від столиці Ірану, тоді 15 з 16 пасажирів загинули. У лютому 2018 року іранський пасажирський літак із 65 особами на борту зазнав аварії під час рейсу з Тегерану в Ясуй. У 2014 році літак Ан-140 з 48 людьми на борту зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Тегеран в Мехрабаді, загинуло 39 людей.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Іранське інформаційне агентство ІSNA розповідає про одного з двох щасливчиків, які повинні були летіти цим рейсом, однак через певні обставини на борт літака не потрапили. Так, пасажир затримався через ДТП (він перевищив швидкість, поліція вилучила його автомобіль) і не потрапив на рейс.

Чоловік уже подякував дорожній поліції за те, що ті фактично врятували його життя.

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The Guardian зазначає, що наразі активно обговорюють теорію щодо того, що Іран міг би помилково сприйняти пасажирський Boeing за військовий літак США. Можливим підтвердженням версії видання називає те, що Іран не бажає передавати знайдену на місці катастрофи чорну скриньку виробнику літаків Boeing – у Штати.

Ця новина породила міркування про те, що в падінні літака було щось підозріле. Boeing своєю чергою випустив коротку заяву про те, що знає про катастрофу та наразі збирає більше інформації.



Також експерти видання називає Boeing 737-800 "найпопулярнішою моделлю в небі", яким користуються низка авіакомпаній – від Ryanair до American Airlines. Однак нещодавно стало відомо, що літаки мали проблеми з безпекою, спричинені тріщинами між крилом та фюзеляжем.

Іран може ускладнити розслідування, на думку експертів. Зазвичай його проводить держава, в якій відбулася аварія, тоді як країни-виробники літака та двигуна також мають право відправляти своїх представників. Процедура може бути ускладнена напруженістю між США та Іраном після вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані.



Українці, які загинули в авіакатастрофі / 24 канал