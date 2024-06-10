Советует Байдену не то: выгодна ли Украине кандидатура Мишель Обамы на пост президента США

Президент США Джо Байден может снять свою кандидатуру с выборов и уступить место жене экс-главы Белого дома Мишель Обаме. Ее уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводят опрос общественного мнения.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, какие последствия для Демократической партии может иметь такой шаг. Отметим, что свое решение действующий президент Байден может объявить в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

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Обама изолирует партию

Пионтковский считает, что с точки зрения демократов – это не спасительный, а глупейший выбор. Ведь Мишель Обама даже более левая, чем ее муж, и она принадлежит к так называемым прогрессистам – людей, которые в администрации Байдена осуществляют сдерживающее влияние, в том числе и по поддержке Украины.

Украину поддерживают США, а сумасшедшие прогрессисты рассматривают участие Вашингтона в вооруженных конфликтах как империалистическое действие. Номинация Мишель Обамы только изолирует партию,

– убежден российский публицист из США.

По его словам, у демократов есть другой более разумный вариант – губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

Есть конспирологическая теория, я ее до конца не разделяю, но обязан изложить. Многие эксперты считают, что эти сумасшедшие левые, которые хотят навязать Мишель Обаму, сознательно ранее толкнули Байдена на дебаты,

– рассказал Пионтковский.

Трамп небольшой оратор и мыслитель, но все видят, в каком сложном состоянии Байден. Как заметил российский публицист из США, действующий президент США на пресс-конференциях отвечает на подготовленные вопросы с листа, то как он будет полтора часа беседовать с агрессивным оппонентом. Поговаривают, что так левые хотят продемонстрировать Демократической партии, что "дедушка" уже плохой и его надо менять.

Впрочем, также неизвестно как у Трампа будут развиваться события с его приговорами. Если экс-президент США сядет в тюрьму, то это будет даже хорошей картинкой для него. Они даже с большим энтузиазмом за него будут голосовать.

Однако, чтобы победить на выборах в США надо завоевать голоса так называемых "независимых". Примерно 40% американского общества условно голосует за республиканцев, 40% – за демократов и 20% не привязаны ни к одной из партий и голосуют в зависимости от того, настолько им понравится тот или иной кандидат.

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