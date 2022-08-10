Кто самый влиятельный менеджер в кремле: российский оппозиционер назвал 2 фамилии
Высшее руководство россии составляют единомышленники путина, управляющие политической, экономической и силовой сферами страны-агрессора. Среди них сергей кириенко и михаил мишустин.
Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и российский оппозиционер Илья Пономарев. По его мнению, сейчас они являются наиболее влиятельными и состоятельными менеджерами россии.
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Какими сферами управляют кириенко и мишустин
Илья Пономарев сообщил, что кириенко сейчас руководит всей политической сферой. Он решает, кто будет в госдуме или составе региональных властей.
Вся вертикаль власти россии сосредоточена на кириенко. А мишустин – это управление экономикой,
– отметил международный обозреватель.
Он также добавил, что кириенко не оказывает влияния на силовую сферу. Его работа – это политическое управление. "Военные захватывают, а он потом приходит, чтобы обустраивать эти территории", – объяснил российский оппозиционер.
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Бессмысленные заявления россиян по Украине
- Накануне Владимир Зеленский призвал страны Запада не впускать на свою территорию россиян, потому что они ответственны за действия своей власти. Рупор владимира путина дмитрий песков сразу отреагировал на предложение украинского президента. Он заявил, что "иррационализм мышления Владимира Зеленского зашкаливает". А также пригрозил всеми возможными последствиями за такие инициативы.
- российская разведка пробила очередное дно, обнародовав новое заявление. В москве утверждают, что поляки "хотят контролировать" экономику Украины. Варшава вроде бы ждет, пока украинские предприятия "обанкротятся", чтобы скупить их активы и землю.
- российский командир сделал заявление по поводу Запорожской АЭС. Он отметил, что россияне заменяли крупнейшую в Европе атомную электростанцию. По его словам, на территории ЗАЭС будет либо российская земля, либо выжженная пустыня.
- В кремле была издана новая методичка для СМИ. В ней вторжение страны-агрессорки в наше государство сравнивается с событиями Первой мировой войны. Главный тезис новой инструкции для пропагандистов очень прост – в XX веке и сейчас россия якобы "была втянута в военное противостояние" со странами Запада.
- российским властям повсюду видится "украинский след". Так, глава мид россии сергей лавров так рьяно критиковал политику США по ситуации с Тайванем, что даже нашел там сходство с украинской ситуацией.
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