Кто самый влиятельный менеджер в кремле: российский оппозиционер назвал 2 фамилии

Высшее руководство россии составляют единомышленники путина, управляющие политической, экономической и силовой сферами страны-агрессора. Среди них сергей кириенко и михаил мишустин.

Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и российский оппозиционер Илья Пономарев. По его мнению, сейчас они являются наиболее влиятельными и состоятельными менеджерами россии.

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Какими сферами управляют кириенко и мишустин

Илья Пономарев сообщил, что кириенко сейчас руководит всей политической сферой. Он решает, кто будет в госдуме или составе региональных властей.

Вся вертикаль власти россии сосредоточена на кириенко. А мишустин – это управление экономикой,

– отметил международный обозреватель.

Он также добавил, что кириенко не оказывает влияния на силовую сферу. Его работа – это политическое управление. "Военные захватывают, а он потом приходит, чтобы обустраивать эти территории", – объяснил российский оппозиционер.

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