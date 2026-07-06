Миссия – обеспечить "ноль"․ Как тяжелые бомбардировщики и НРК помогают пехотинцам 66-й бригады выжить на передовой – репортаж

Развитие дронов обеспечило Украине паритет в войне с россиянами, которые имеют преимущество в количестве вооружения и личного состава. Однако БПЛА – это не только возможности, но и вызовы, поскольку их развивает и противник.

Один из ключевых вызовов – логистика. Из-за активности дронов украинские бойцы вынуждены находиться на позициях длительное время, пока не появятся условия для выхода. Иногда это недели, иногда – месяцы или даже год.

В таких условиях возникает совершенно логичный вопрос – а как обеспечивать воинов на нулевой линии? Не так давно разгорелся настоящий скандал вокруг 14-й бригады, командование которой обвинили в том, что бойцы на позициях долгое время оставались без еды и воды. Но кто и как должен обеспечивать воинов?

Недавно я побывал у бойцов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго на Лиманском направлении. Здесь, как и во многих подразделениях, обеспечение военных на передовой – важная часть работы, и есть отдельные люди, которые за это отвечают. Как обеспечивают пехотинцев на линии фронта в современных условиях и как в этом помогают дроны и наземные роботизированные комплексы (НРК) – читайте в материале для сайта 24 Канала.

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Курьеры будущего или "глово" на передовой

Несколько месяцев назад я разговаривал с "Грузином" – пехотинцем 66-й ОМБр, который провел на позициях 104 дня – почти всю осень и начало зимы этого года. И больше всего меня интересовал один вопрос – а как на позиции доставляли еду или боекомплект, если ситуация даже не позволяла проводить ротации? В ответ пехотинец говорил лишь одно слово – "глово". В гражданской жизни – это популярная компания по доставке продуктов, а на войне – "курьеры будущего", которые с помощью дронов обеспечивают сослуживцев всем необходимым.

Поэтому, направляясь в 66-ю ОМБр, я очень хотел собственными глазами увидеть, как же работает это самое "глово". Если говорить просто, то это выглядит так: одна из механизированных частей формирует необходимые посылки, а операторы БПЛА доставляют их на передовую. Используют как тяжелые бомберы, так и НРК, в зависимости от потребности и возможностей, ведь нет отдельных экипажей, которые занимаются только доставкой.

Обеспечение передовой – важная задача одной из механизированных рот 66-й бригады. Подчиненные командира роты с позывным "Львов" иногда могут подготовить за день до нескольких десятков посылок. Иногда для того, чтобы их подготовить, приходится ехать в ближайший город, потому что запросы бывают разные. Но об этом позже. А мы начнем с самого начала.

Колбаса, кола, тетрис и проблемы с водой

На радиостанции тишину разрывают слова "Прием". С пехотной позиции хотят заказать перечень продуктов. Дежурный внимательно все записывает и передает ротному. Начинается работа.



Дежурный принимает заказы бойцов с позиции / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

На этот раз заказ обычный – еда и вода. Ребята приступают к работе – собирают посылку, которую позже сбросит тяжелый бомбер. Поэтому есть определенное ограничение – только до 10 килограммов.

Когда получаем заказ, смотрим, что у нас есть в наличии. Допустим, чего-то нет или боец захотел чего-то такого, чего у нас нет. Если у нас есть возможность, то едем в город и за ротные деньги покупаем все необходимое, чтобы пехотная позиция была обеспечена,

– говорит "Львов".



"Львов" – командир механизированной роты / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

В пакет попадают колбаса, хлеб, сладости, консервы и другие продукты. В конце в пакет кладут письмо с последними новостями с фронта, чтобы бойцы знали, что происходит, пока они находятся на линии фронта.

Командир роты говорит, что сегодня заказ стандартный, но бывают разные случаи.

Однажды у нас был такой заказ от бойца – у одного из его побратимов на позиции был день рождения, поэтому он просил колу. Мы купили одну или две бутылки. Правда, газ нужно было выпустить, чтобы она не была твердой и при падении не разбилась,

– вспоминает "Львов".

Именно доставка воды долгое время была проблемой. Стоит пояснить, что тяжелый бомбер не доставляет пакет прямо на позицию – он сбрасывает его с высоты. И обычно из-за радиогоризонта дрон не может опуститься низко. Поэтому посылка летит с высоты нескольких десятков метров. Раньше это было 60–70 метров. Сейчас же к посылкам привязывают веревки, чтобы уменьшить расстояние до земли.



Вода готова к доставке / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

Хотя полностью это проблему с водой все равно не решает, ведь при падении с высоты бутылки могут разбиться. Поэтому каждую из них оборачивают пленкой с пузырьками. Хотя раньше прибегали и к другим методам. Об одном из таких в недавнем интервью нам рассказывал командир пехотной роты с позывным "Сапер" из 1-го батальона KASSTA 66-й ОМБр. Зимой ребятам сбрасывали бутылки с замерзшей водой, то есть, по сути, лед. Даже если бутылка не выдерживала падения, лед можно было собрать и потом растопить.

Кстати, "Сапер" также рассказывал о нестандартных заказах от бойцов с "нуля", которые вызывают приятную улыбку.

Иногда бывают такие запросы, что я не понимаю, зачем им это нужно. Если такие вещи заказывают, значит, у людей все необходимое уже есть. Бывает, заказывают книги или журналы. Иногда просят что-то вроде тетриса, чтобы как-то время убить,

– говорил "Сапер"

Посылка с продуктами и новостями, а также ящик той самой "Прозорої" готовы к отправке. К ящику с посылкой добавляют 50 метров веревки, чтобы привязывать пакеты к бомберу и уменьшать расстояние, с которого она будет падать. Это повышает шансы того, что все дойдет целым.



Взвешивание готовой посылки для пехотинцев на передовую / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

Но сейчас бомберы – не единственное средство доставки провизии. Эту роль берут на себя также наземные роботизированные комплексы.

Побег от FPV и операция с НРК, длившаяся 10 часов

На улице темнеет. Обычно это означает, что пора ложиться спать, но это точно не про роту НРК. Бойцы пьют кофе и готовятся к миссии. Сегодня она особенно ответственная – нужно доставить провиант и боекомплект сослуживцам на линии соприкосновения и забрать тело погибшего.

НРК доставили на точку, откуда он начнет движение. Об этом сообщает голос из рации. Есть контакт, камера работает, пульт тоже. Уже через несколько минут начинается операция. Нужно доехать до позиции, расположенной примерно в 14 километрах от стартовой точки.



Оператор "Кас" начинает миссию с НРК / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

Командир роты на связи с побратимами из других подразделений, в частности с аэроразведкой, которая сопровождает НРК на позицию. Оператор НРК "Кас" пристально следит за монитором. За его плечами немалый опыт, поэтому он управляет, почти не глядя на пульт.

У оператора действительно впечатляющий опыт. Однажды ему удалось маневрировать и избежать прямого попадания FPV-дрона в НРК. Несмотря на атаку двух вражеских беспилотников, ему удалось успешно выполнить миссию, хотя комплекс и получил повреждения.

Мы доставили груз на пехотную позицию. Уже возвращались, и так случилось, что FPV влетел нам прямо в камеру. Мы тогда развернули НРК и начали движение задним ходом. И тут ребята, обеспечивавшие аэроразведку, предупредили об еще одном FPV. Мы быстро отреагировали и благодаря команде старших группы и их подсказкам феерически спасли наш НРК,

– вспоминает "Кас".

Оператор НРК говорит, что какое-то мгновение он ждал, пока вражеский аппарат приблизится, чтобы маневрировать, и у него не было времени скорректировать свой курс. Именно это помогло спасти комплекс. В целом это была едва ли не самая длительная миссия за время службы "Каса" – она длилась целых 10 часов.



Управление НРК осуществляется дистанционно / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

Командир отделения НРК "Волли" вспоминает, что операция была действительно сложной, потому что команда была настроена всеми способами спасти аппарат. Во-первых, аппараты типа "Тарган" довольно ценны, во-вторых – сейчас в целом наблюдается определенная нехватка таких средств.

Поскольку возвращение с позиций длилось долго, иногда оператора "Каса" подменяли за пультом управления. И еще, конечно, боролись с усталостью шутками.

Мы делали все, что могли, хотя аппарат уже давал понять, что доехать ему будет трудно – камеры начали отваливаться, сам НРК перегревался. Мы держались на шутках и подколах, чтобы продолжать боевую работу. Кто устал – давали им время отдохнуть. У нас штурман может сесть на место оператора, а оператор – на место штурмана. И старший группы может помогать в любой момент,

– говорит "Волли".

Но история "Термита" на этом не закончилась. После возвращения в мастерской удалось отремонтировать борт, и он выполнил еще несколько миссий. Одной из последних миссий этого НРК была эвакуация раненого бойца, которую удалось провести успешно.

Миссия – доехать и миссия – вернуться

В логистике НРК имеет преимущество – он может перевозить гораздо больше груза, чем бомбер. В среднем речь идет о 200 килограммах провизии. Сейчас логистические задачи чаще выполняют НРК. Однако бомберы остаются важными в этом вопросе, поскольку бывают случаи, когда это единственный способ доставить груз.

Менее чем через час НРК выходит на финиш – приближается к посадке. Борт останавливается, уже через минуту на мониторе мы видим двух пехотинцев, разгружающих провиант.



Штурман во время миссии / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

У оператора есть время отдохнуть перед следующим этапом миссии. Кто-то, включая меня, пьет очередную порцию кофе. И дальше происходит самый тяжелый эпизод: я вижу на мониторе, как снова появляются те же двое бойцов, которых не было несколько минут. Но теперь они загружают на борт тело своего погибшего товарища. Затем – его оружие и личные вещи.

Бойцы подают сигнал, что свою работу завершили. Оператор снова берется за управление, начинается второй этап миссии. Более сложный. На пункте управления почти никто не разговаривает.

Такие миссии сложные в организации. Когда ты везешь продукты, то это, грубо говоря, работа в одну сторону, обратно ты просто возвращаешь борт. А когда ты везешь погибшего товарища, на тебе лежит большая ответственность – довезти его обратно. Мы задействуем все возможные способы, в том числе помощь смежников, чтобы выполнить эту задачу,

– отметил после операции "Волли".

Что касается этого случая, сложно сказать, что "миссия удалась", однако тело погибшего товарища удалось эвакуировать с позиций.

Бойцы говорят, что порой они проводят эвакуацию раненых. Такие операции происходят чаще. "Кас" добавляет, что еще не имел возможности встретиться с кем-то из тех, кого вывозил с "нуля", но в будущем очень хотел бы.



Пульт управления НРК / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

Пехота, пехота и еще раз пехота. Однако не только

Часто командиры разных уровней, с которыми мне приходилось общаться, говорят одно и то же – все подразделения армии нацелены на главную миссию: обеспечение пехоты. Технологии открывают возможности и создают вызовы, однако территория находится под нашим контролем, пока на ней стоит наш пехотинец. Земля становится свободной, когда на нее ступает нога нашего воина. И этого сейчас технологии изменить не могут.

Однако изменилась сама война. Сейчас может показаться странным, что в 2022 году на пехотных позициях ротации происходили чуть ли не ежедневно, и часто до самых окопов можно было доехать. С каждым годом расстояние, которое приходится преодолевать пешком до позиций, увеличивается. Как и продолжительность выходов.

Дроны сейчас являются ключевым элементом этой войны. Мы видим удары по вражеской логистике и видим результаты. Однако на поле боя дроны без человека не дадут нужного результата. Поэтому мы все больше понимаем, как подразделения сейчас работают на пехоту. Роты обеспечения, операторы БПЛА и НРК делают все, чтобы обеспечить бойцов на передовой. Ищут новые способы улучшить качество выполнения этих задач и решения для текущих проблем.

Но в конечном итоге, в современных условиях, когда мы говорим о доставке провизии дронами, речь идет не только о пехотинцах. Зона боевых действий, к сожалению, расширяется. Поэтому еду, воду и боекомплект такими способами нужно доставлять уже на другие позиции. Например, артиллеристам или позициям БПЛА.