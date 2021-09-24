Миссия ПАСЕ на "выборах" в России не упомянула о голосовании на оккупированных территориях

Официальная делегация наблюдателей ПАСЕ опубликовала заявление об общем ходе выборов в Госдуму. Миссия никак не отметила в нем то, что голосование вопреки международному праву проводили на оккупированных территориях.

Официальный отчет появился на сайте ПАСЕ 20 сентября. Впоследствии там обещают предоставить обобщенный меморандум по этому событию.

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Заявление миссии ПАСЕ по выборам в России

В ПАСЕ отметили: полноценная Международная миссия по наблюдению за выборами отсутствовала. Но специальный комитет Ассамблеи посетил ряд избирательных участков в Москве и Московской области.

Вот опираясь на такие узкие визиты, очевидно, в ПАСЕ и сделали выводы о выборах. Там отметили, что некоторые переживания выражали заинтересованные стороны.

Делегация высоко оценила хорошее сотрудничество властей, а также в целом бесперебойный процесс голосования в дни выборов, отметив беспокойство, особенно выраженное некоторыми политическими заинтересованными сторонами, относительно избирательной базы и среды, которые, кажется, повлияли на избирательный процесс,

– написали в отчете.

Там добавили, что при отчете опирались на дистанционные предвыборные встречи, выводы Венецианской комиссии и встречи с заинтересованными сторонами.

Впрочем, в этом заявлении нет никаких упоминаний о проведении выборов на оккупированных территориях.

Выборы в Госдуму России: что известно

Голосования длились три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. В итоге якобы победила провластная партия "Единая Россия".

Чтобы увеличить явку на выборах в Кремле уже давно начали массовую паспортизацию Донбасса. Следовательно, разрешили людям с оккупированных территорий голосовать.

Только за день оккупанты вывезли из Донецка в Россию 6 автобусов с "избирателями". Российские паспорта им раздавали сразу возле участков, а за голосование "благодарили" едой.

Принять участие в выборах можно было и в режиме онлайн, достаточно было российского паспорта.

Многие страны заявили, что не признают результаты голосований на оккупированных территориях Украины: в частности, США, Великобритания и Польша.

Верховная Рада 22 сентября приняла постановление, которым признала нелегитимными выборы депутатов Госдумы России.