Коррупция Орбана – миллиарды евро: способны ли митинги в Венгрии изменить власть в стране

В Венгрии вспыхнули протесты из-за обвинений в коррупции Виктора Орбана. Петер Мадьяр когда-то был частью правящей партии Орбана "Фидес", а сейчас выступает за отставку премьер-министра. Есть мнения, что он планирует создать собственную партию.

Прокомментировал это 24 Каналу Тибор Томпа – председатель венгерской общины Киева и Киевской области, отметив, что Петер Мадьяр бывший член партии "Фидес", который выразил протест политической деятельности премьер-министра Венгрии и подал в отставку после этого. По его мнению, Орбана беспокоит, что Петер Мадьяр имеет большую поддержку среди населения.

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Почему начались протесты в Венгрии

Тибор Томпа объясняет, что протесты в Венгрии не безосновательны. За годы правления Орбана население не почувствовало значительных улучшений.

Коррупция во время Орбана – это перманентное состояние венгерского общества и правительства. Речь идет о миллиардах евро,

– отметил Тибор Томпа.

Петер Мадьяр заявляет о намерениях создания собственной партии. Также Томпа рассказал, что Мадьяр призывает провинцию также присоединиться к протестам в Венгрии.

6 апреля он (Петер Мадьяр – 24 Канал) анонсировал огромный митинг не только в Будапеште, но и по всей Венгрии,

– отметил председатель венгерской общины Киева.

Что пугает Орбана

Согласно опросам венгров, Петер Мадьяр получает 15% поддержки. Орбана смущает то, что это уменьшает число лояльных к правящей венгерской партии.

Я думаю, что этот раскол внутри партии давно назрел. Думаю, что в ближайшее время мы увидим формирование новой правоцентристской партии, которая сможет конкурировать с "Фидесом",

– подытожил Тибор Томпа.

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