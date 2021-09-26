В Мьянме на протест вышли буддийские монахи: они озвучили свои требования
Источник:AFP
В Мьянме буддийские монахи вышли на протест. Они выступили против военной хунты, захватившей власть.
Монахи хотят, чтобы освободили политических заключенных в стране. Протест состоялся в субботу, 26 сентября.
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Буддийские монахи протестуют в Мьянме
Монахи считаются моральным авторитетом в стране. Они вышли на улицы города Мандалай, являющегося религиозной столицей Мьянмы. Монахи держали в руках флаги и баннеры.
Монахи, которые любят правду, находятся на стороне народа,
– сказал в комментарии один из руководителей протеста.
Более того, другой монах заверил – монахи в монастырях больше не чувствуют себя в безопасности.
Монахи вышли на протест в Мьянме / Фото AFP, United nations
Кстати, 19 сентября военные хунты, захватившей власть в стране, убили баптистского пастора.
Более того, уже несколько месяцев так называемые военные разоряют буддийские и христианские храмы в стране, отбирают их здания и уничтожают имущество.
Что происходит в Мьянме: кратко
- 1 февраля 2021 года военная хунта в Мьянме захватила власть – они взяли под свой контроль основные сооружения и задержали представителей власти. Именно тогда военные и объявили чрезвычайное положение в стране.
- Из-за этого в стране начались протесты, которые хунта жестоко подавляла. По разным данным, в результате переворота убили более 550 – 860 протестующих.
- Евросоюз и Штаты ввели санкции против страны. Последние – в отношении госпредприятия Myanmar Gems Enterprise, которое занимается добычей драгоценных камней в Мьянме. Так США пытаются лишить военное правительство средств, поскольку страна является главным мировым поставщиком нефрита.
- Однако в августе хунта вновь продлила чрезвычайное положение на 2 года – до августа 2023 года.