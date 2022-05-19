"Мясо" с винтовкой Мосина: "мобилизованный" из Донецка рассказывает, как хочет сбежать с войны

19 мая 2022 , 16:18
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Источник:

Главное управление разведки МО Украины

Россия на фоне больших потерь в войне против Украины в отчаянии бросает на фронт "мобилизованных" с оккупированного Донбасса. Однако солдаты с оккупированных территорий понимают неотвратимость поражения России и хотят сбежать с фронта.

Солдат с оккупированного Донбасса бросили на фронт неофициально

Украинские разведчики перехватили очередной разговор "мобилизованного" солдата из Донецка. В разговоре военный заявил, что планирует сбежать с войны.

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Интересно, что покинуть фронт планирует целое подразделение во главе с комбатом и полковником штаба. Российский военный даже назвал дату – 26 мая. По его словам, все находящиеся рядом с ним на позициях собираются бежать.

Собеседник не разделяет настроения "мобилизованного" солдата из Донецка. В то же время в свою защиту военный из оккупированного Донбасса заявил, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующее снаряжение.

В частности, оккупант рассказал, что им выдали снайперские винтовки Мосина 1943 года, которые в наше время уже музейный экспонат, а не оружие.

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Как рассказал оккупант, "мобилизованных" с Донбасса называют "святые", поскольку они ходят без снаряжения, без каски. Чеченцы прозвали таких солдат – мясом.

В конце концов, военный не боится, что его обвинят в дезертирстве. В разговоре он объяснил, что они попали в боевую зону неофициально.

Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты нах*й. Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно,
– резюмировал он.

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Автор: Михайло Гема