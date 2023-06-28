"Марш справедливости" завершился слишком быстро: почему РДК не начал действовать во время мятежа Пригожина

На мятеж главы вагнеровцев Евгения Пригожина возлагали большие надежды представители российской оппозиции. В частности, к "маршу справедливости" планировал присоединиться Российский добровольческий корпус.

Об этом 24 Каналу рассказал командир РДК Денис Никитин. Он не думал, что "переворот" Пригожина завершится так быстро.

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"Так называемый "марш справедливости" завершился слишком быстро. Единственное, что я успел, – это попытаться мобилизовать наших бойцов, которые находятся на территории России", – сказал Никитин.

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Думали, что Пригожин пойдет до конца

Командир РДК рассчитывал, что Пригожин пойдет до конца и по крайней мере зайдет в Москву. Тогда у российских добровольцев было бы гораздо более широкое поле для диверсионных и военных действий.

"Пригожин не дал нам времени развернуть наши боевые порядки и воспользоваться ситуацией. Но даже этого короткого времени хватило, чтобы достаточное количество военных заявили о своей лояльности и готовности присоединиться к восстанию", – подчеркнул Никитин.

"Поход на Москву" Пригожина: основное

Ночью против 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.

За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.

26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил объяснить, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.

27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.

Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

1 июня Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" продолжили операцию по "освобождению" Белгородщины. Бойцы проводили рейд у села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и заявили, что хотят закрепиться в серой зоне на территории области.