Настроение элит сейчас важнее всего: волнует ли Путина его авторитет и влияние
Мятеж Пригожина нанес существенный удар по репутации Путина как в России, так и за рубежом. Российский диктатор пытается оправиться от этой неудачи, но его система уже начала давать трещины.
Такое мнение 24 Каналу выразил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Согласно его наблюдениям, Путин осознает шаткость своего положения, но на то, чтобы остановить войну ради сохранения власти, он ни за что не пойдет.
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Что спасло Путина во время мятежа Пригожина
То, что Пригожин не пошел в своем мятеже до конца, стало спасительным кругом русского диктатора. Показательно было видео Суровикина в поддержку действующего режима, которое его, очевидно, заставили записать насильно.
"Если бы Пригожин вошел в Москву, мы могли бы увидеть много других видео: кто-то, типа Вячеслава Володина или Сергея Нарышкина (российские политики, члены "Единой России" – 24 Канал) могли бы резко заявить, что Путин – "неправильный царь" и что России нужен новый правитель", – предположил Клочко.
А поскольку этого не произошло, последствия мятежа для Путина стали намного более приемлемыми. Все, что он должен сделать сейчас – это просто найти общий язык с российскими элитами: и военными, и финансовыми.
Путин хочет и дальше руководить Россией
Российские элиты понимают, что Путин уже не может управлять Россией эффективно. И даже сам Путин понимает, что система, которую он строил многие годы, начала давать трещины.Обратите внимание! Многие обозреватели говорят о том, что своими трусливыми действиями во время мятежа Путин потерял свой авторитет как мировой политик. Не единичны также мнения о том, что "поход на Москву" Пригожина был организованной акцией русских элит.
Попытка переворота заставила Путина увеличить свою публичность. А на носу у российского диктатора президентские выборы 2024, о которых никто в России не говорит.
"Можно предположить, что появление Путина в Дагестане – это негласное начало его избирательной кампании. Этой поездкой он как бы заявляет: я остаюсь, я никуда не ухожу, я буду и дальше руководить Россией", – оценил ситуацию политический эксперт.
Валерий Клочок о том, найдет ли Путин общий язык с российскими олигархами: смотрите видео
Какого мнения о Путине российские элиты
Ходят слухи, что недавно Путин собирал российских олигархов, где говорил, что война продолжается и они должны помогать режиму ее выиграть.
Но для русских элит эта позиция не выглядит привлекательной. Многие российские олигархи потеряли свое состояние из-за санкций или заморозки их активов. И это действительно неприятно, не говоря уже о том, что элитам не понятно, какой будет ситуация в России завтра.
– сказал Клочок.
Поэтому олигархи ждут от Путина какого-нибудь четкого сигнала. Например, если бы диктатор очертил четкий дедлайн по завершению российско-украинской войны, они бы с большой долей вероятности восприняли это как хороший знак.
Но олигархи слышат заявления о том, что Россия будет воевать долго и непонятно как. Такими перспективами трудно привлечь бизнес на свою сторону. Но, похоже, Путин этого не понимает.
На обычных граждан России диктатору действительно глубоко плевать. Но то, что он не считается с мнениями элит, представляет большую угрозу для его власти, считает политический эксперт.
Как отреагировал на беспорядки в России мир
- Соединенные Штаты ожидают, что напряжение внутри России будет расти и дальше. Такой прогноз дал Энтони Блинкен, отметив, что кто-то влиятельный открыто бросает вызов Путину.
- Также обозреватели отмечают, что мятеж Пригожина может усилить позиции Лукашенко перед Россией. Кроме того, рассказ белорусского диктатора о переговорах с "поваром Путина" мог быть намеком на слабость русского управляющего.
- И наконец заметной стала перемена позиции Китая в отношении скрытой, но безоговорочной поддержки России в войне. После первых успехов Украины в летнем контрнаступлении Пекин стал более гибким в своих высказываниях о войне, а также просигнализировал, что не против возвращения Украины на границы 1991 года.