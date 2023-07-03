Настроение элит сейчас важнее всего: волнует ли Путина его авторитет и влияние

Мятеж Пригожина нанес существенный удар по репутации Путина как в России, так и за рубежом. Российский диктатор пытается оправиться от этой неудачи, но его система уже начала давать трещины.

Такое мнение 24 Каналу выразил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Согласно его наблюдениям, Путин осознает шаткость своего положения, но на то, чтобы остановить войну ради сохранения власти, он ни за что не пойдет.

Смотрите также В день мятежа Пригожина Путин наблюдал за фестивалем с борта яхты, – СМИ

Что спасло Путина во время мятежа Пригожина

То, что Пригожин не пошел в своем мятеже до конца, стало спасительным кругом русского диктатора. Показательно было видео Суровикина в поддержку действующего режима, которое его, очевидно, заставили записать насильно.

"Если бы Пригожин вошел в Москву, мы могли бы увидеть много других видео: кто-то, типа Вячеслава Володина или Сергея Нарышкина (российские политики, члены "Единой России" – 24 Канал) могли бы резко заявить, что Путин – "неправильный царь" и что России нужен новый правитель", – предположил Клочко.

А поскольку этого не произошло, последствия мятежа для Путина стали намного более приемлемыми. Все, что он должен сделать сейчас – это просто найти общий язык с российскими элитами: и военными, и финансовыми.

Путин хочет и дальше руководить Россией

Российские элиты понимают, что Путин уже не может управлять Россией эффективно. И даже сам Путин понимает, что система, которую он строил многие годы, начала давать трещины.

Многие обозреватели говорят о том, что своими трусливыми действиями во время мятежа Путин потерял свой авторитет как мировой политик. Не единичны также мнения о том, что "поход на Москву" Пригожина был организованной акцией русских элит.

Попытка переворота заставила Путина увеличить свою публичность. А на носу у российского диктатора президентские выборы 2024, о которых никто в России не говорит.

"Можно предположить, что появление Путина в Дагестане – это негласное начало его избирательной кампании. Этой поездкой он как бы заявляет: я остаюсь, я никуда не ухожу, я буду и дальше руководить Россией", – оценил ситуацию политический эксперт.

Валерий Клочок о том, найдет ли Путин общий язык с российскими олигархами: смотрите видео

Какого мнения о Путине российские элиты

Ходят слухи, что недавно Путин собирал российских олигархов, где говорил, что война продолжается и они должны помогать режиму ее выиграть.

Но для русских элит эта позиция не выглядит привлекательной. Многие российские олигархи потеряли свое состояние из-за санкций или заморозки их активов. И это действительно неприятно, не говоря уже о том, что элитам не понятно, какой будет ситуация в России завтра.

– сказал Клочок.

Поэтому олигархи ждут от Путина какого-нибудь четкого сигнала. Например, если бы диктатор очертил четкий дедлайн по завершению российско-украинской войны, они бы с большой долей вероятности восприняли это как хороший знак.

Но олигархи слышат заявления о том, что Россия будет воевать долго и непонятно как. Такими перспективами трудно привлечь бизнес на свою сторону. Но, похоже, Путин этого не понимает.

На обычных граждан России диктатору действительно глубоко плевать. Но то, что он не считается с мнениями элит, представляет большую угрозу для его власти, считает политический эксперт.

Как отреагировал на беспорядки в России мир