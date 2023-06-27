Пригожин повторил ошибку Путина, – экс-сотрудник КГБ сказал, почему не удался "переворот"
Евгений Пригожин ожидал, что во время "марша справедливости" военные станут на сторону вагнеровцев. Отсутствие массовой поддержки заставило его остановить мятеж.
Об этом 24 Каналу сообщил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он сравнил события 24 июня с попыткой россиян быстро войти в Киев 24 февраля 2022 года.
Смотрите также Кремль демилитаризует вагнеровцев: боевики Пригожина передают технику армии России
"Пригожин попал в ту же ловушку, что и Путин. Он был уверен: как только он начнет поход на Москву, к нему начнут массово присоединяться воинские части регулярной армии. С одной стороны, ему никто не мешал, с другой – никто его не поддержал. Мы не увидели массового присоединения ни военных, ни гражданских к мятежу", – заметил Сергей Жирнов.
Бойцов ЧВК "Вагнер" отправят в фильтрационные лагеря?
Евгений Пригожин может иметь разные перспективы в зависимости от того, о чем он договорился с Александром Лукашенко. А вот вариантов развития событий для его бойцов немного: их, вероятнее всего, разоружат и отправят в фильтрационные лагеря.
После этого с ними будут работать сотрудники ФСБ, военной прокуратуры, и в конце концов каждого приговорят к лишению свободы на срок от 30 лет. Некоторые получат пожизненное заключение,
– резюмировал бывший сотрудник КГБ.
Последствия мятежа для Пригожина и ППК "Вагнер"
- По условиям сделки Лукашенко и Пригожина, последний должен передислоцировать свои войска в Беларусь. Россия, в свою очередь, взялась демилитаризовать вагнеровцев. Пропагандистские СМИ пишут, что "началась подготовка по передаче ПИК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения ВС России".
- Российское ФСБ закрыла уголовное дело против мятежа Евгения Пригожина. Мол, в ходе расследования было установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия.
- После мятежа Пригожина российский диктатор лишь через два дня смог выступить с кратким заявлением, которым были разочарованы даже россияне. Сегодня российский диктатор планирует обратиться к силовым структурам своей страны, принимавших участие в предотвращении попытки "переворота" Пригожина.