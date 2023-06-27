Пригожин повторил ошибку Путина, – экс-сотрудник КГБ сказал, почему не удался "переворот"

Евгений Пригожин ожидал, что во время "марша справедливости" военные станут на сторону вагнеровцев. Отсутствие массовой поддержки заставило его остановить мятеж.

Об этом 24 Каналу сообщил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он сравнил события 24 июня с попыткой россиян быстро войти в Киев 24 февраля 2022 года.

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"Пригожин попал в ту же ловушку, что и Путин. Он был уверен: как только он начнет поход на Москву, к нему начнут массово присоединяться воинские части регулярной армии. С одной стороны, ему никто не мешал, с другой – никто его не поддержал. Мы не увидели массового присоединения ни военных, ни гражданских к мятежу", – заметил Сергей Жирнов.

Бойцов ЧВК "Вагнер" отправят в фильтрационные лагеря?

Евгений Пригожин может иметь разные перспективы в зависимости от того, о чем он договорился с Александром Лукашенко. А вот вариантов развития событий для его бойцов немного: их, вероятнее всего, разоружат и отправят в фильтрационные лагеря.

После этого с ними будут работать сотрудники ФСБ, военной прокуратуры, и в конце концов каждого приговорят к лишению свободы на срок от 30 лет. Некоторые получат пожизненное заключение,

– резюмировал бывший сотрудник КГБ.

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