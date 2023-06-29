В России есть один человек на стороне Путина: у Зеленского назвали имя

Попытка мятежа от владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина добилась интересных результатов. Он неожиданно показал одного человека, который действительно находится на стороне Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, результат попытки мятежа от Пригожина получился довольно парадоксальным.

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Эта попытка "переворота" усилила позиции одного из ключевых в министерстве обороны. И это достаточно неожиданно.

Интересный результат попытки "переворота" от Пригожина

Как отметил Подоляк, судя по всему, единственным человеком, которого можно считать действительно пропутинским в России, это – министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу. Он действительно заинтересован в сохранении путинского режима и попытается изо всех сил защитить его.

Главный вопрос – способен ли он такое сделать. Ведь Шойгу довольно примитивный человек. Но он важен для Путина.

Путин должен оценить и понять, что только Шойгу и есть его стабильностью. Как бы это ни парадоксально ни звучало. Мятеж привел к такому результату, который вряд ли ожидал Пригожин. Он укрепил позиции Шойгу не как ключевого человека в системе. Ведь системы уже нет. Он укрепил позиции Шойгу как ключевого человека силового типа лично для Путина. Такой вот парадоксальный результат,

– заметил Подоляк.

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Попытка переворота от Пригожина: коротко

23 июня Пригожин обвинил минобороны России в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев и объявил им "войну". Колонны террористов отправились в Москву. Они захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, а также сбили несколько российских вертолетов.

24 июня ситуацию удалось разрешить с помощью белорусского диктатора Александра Лукашенко. Вагнеровцам, как и Пригожину, обещали амнистию. Однако последний должен был уехать в Беларусь.

По данным издания The Wall Street Journal, Пригожин планировал захватить в плен министра обороны России Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова.