"Лебединое озеро" под попкорн: сеть разразилась смешными мемами на недопереворот Пригожина

Пригожин 23 июня объявил о своем походе на военное руководство России, который, впрочем, продлился только сутки. Однако несмотря на непродолжительное восстание на болотах, украинское интернет-пространство просто взорвалось мемами.

Украинцы успели не только поделиться ожиданиями от восстания Пригожина, но и посмеяться над его однодневной войной. Смешные мемы на события в России собрал для вас 24 Канал.

Интересно Военный переворот или пиар-акция Пригожина: происходившее в России

За день попкорна закупили много

Заметим, что Пригожин давно начал критиковать военное руководство России за нехватку боеприпасов и результаты боевых действий в Украине. Однако его вечернее заявление 23 июня о походе на болота стало полной неожиданностью для украинцев.

Так что ночь на субботу, как и сам выходной день, были длинными и полными гаданий, чем все это завершится. И рука при созерцании на эти "голодные игры" сама тянулась к попкорну.



Стартовый набор для просмотра / Соцсети

Заметим, что за событиями с попкорном наблюдали и военные Украины.

Некоторые даже предполагали, почему события получили такой поворот в сюжете. А поскольку фонд Сергея Притулы умеет удивлять результатами и масштабами сборов, то…



Неужели Притула купил и "Вагнер" / Соцсети

Кстати, украинцы связали мятеж Пригожина с недавней новостью, что в рядах ВСУ служит и Виталий Козловский. Кстати, о реакции звезд на события в России вы можете прочесть по ссылке.



А Козловский в армии всего 3 дня / Соцсети

В общем, украинцы возлагали большие надежды на результат любви лягушки и змеи / Соцсети

Когда же 24 июня в России события начали стремительно разворачиваться, стали появляться мемы чуть ли не на каждую из них. В частности, после взятия вагнеровцами Ростова, вспомнили и "Киев" через три дня, и попытались представить реакцию российского диктатора, а вместе с ним и "ваньков" где-то под Бахмутом.

Также досталось и кадыровцам за их мгновенную реакцию на события, а также Медведеву, который во время мятежа в информационном пространстве так и не засветился.

Мемы создавались стремительно / Соцсети

Свертывание восстания также не осталось без внимания

Однако, несмотря на стремительные события в России, так же стремительно и закончились. Пригожин через посредство Беларуси договорился с руководством страны-террористки и дал заднюю.

И хотя мятеж не завершился так, как того ожидали украинцы, такое внезапное смирение предводителя ППК "Вагнера" вызвало лишь новую волну мемчиков в сети. Прежде всего, военными победами как самого Пригожина, который остановился в двух шагах от Москвы, так и его боевиков.

В сети насмехаются над Пригожином / Соцсети

Также в сети обратили внимание и на панику самих испугавшихся россиян, что буквально через мгновение раскупили билеты на транспорт из собственных городов. Теперь можно только представить, с каким лицом они читали новости о завершении боевых действий в России после того, как купили доллары по 105 рублей и билеты за границу по 200 тысяч.



Реакция россиян на новости / Соцсети

Посмеялись и над неожиданным участием в гражданской войне в России белорусского диктатора. Ведь как выяснилось, он вел переговоры с Пригожиным, в результате которых последний получил выгодные предложения. В частности, главарь ЧИК якобы отправится в ссылку в Беларусь, а уголовное производство против него будет прекращено.

Однако, заметим, не трудно догадаться, что может ожидать на Пригожине уже в Белоруссии.

Как могли продолжаться переговоры с Пригожиным: видео

Отметим, что некоторые пользователи сети вообще не поняли, как появилась в этой истории фигура Лукашенко. Такой абсурдный финал мятежа даже "переплюнул" сценарий последнего сезона "Игры престолов".

"При чем здесь вообще Лукашенко" / Соцсети

Как бы то ни было, однако украинцы от такой грызни врага только выиграли, ведь за сутки Россия потеряла 7 единиц авиации и 12 пилотов, больше никогда не беспокоящих наше государство. Также стало очевидно, что Путин слабо контролирует ситуацию в собственной стране, а минобороны врага не является авторитетом для многих своих же солдат.

В Украине точно нашлись бизнесмены, которые за мгновение смогли обогатиться.



Кто выиграл от мятежа Пригожина / Соцсети

Поэтому суббота 24 июня показалась довольно интересной для событий в России. И как бы долго мятеж не продолжался, украинцам свое делать: поддерживать армию и двигаться к победе. Кстати, 24 Канал постоянно делает сборы для наших защитников, к которым вы можете присоединиться по ссылке.



Для полной версии просмотра требуется донат / Соцсети