Пригожин чуть не завладел ядерным оружием: каковы последствия для Путина

Новые подробности вагнеровского мятежа подчеркивают, как легко режим Путина может потерять контроль над ядерными хранилищами. Это очередной удар по репутации Путина, которому не стоит рассчитывать на уважение даже ближайших партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, сценарий с захватом ядерного оружия с легкостью может повториться.

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Большой удар по репутации Путина

На днях стало известно, что во время мятежа Пригожина "Вагнер" намеревался захватить ядерное оружие, которое находилось на базе Воронеж-45 Это делалось для того, чтобы поднять ставки мятежа.

"То, что Путин мог потерять контроль над ядерным оружием – это еще больший удар по репутации российского диктатора, чем его неуверенное поведение во время мятежа", – убежден Тизельгаузен.

Это сигнал для международного общества вообще, а также для Китая и партнерам ОДКБ (неэффективный союз лояльных к России государств – 24 Канал), что российские бандитские формирования теоретически могут завладеть ядерным оружием. Что будет с ним в дальнейшем и в какие руки оно попадет – можно только догадываться.

По всей вероятности, такой сценарий может повторится в будущем. Вряд ли охрана этих объектов сможет противопоставить что-то условной полутысячной вооруженной группировке. Неизвестно, что в этом случае будет делать Путин.

Борис Тизенгаузен о ядерном оружии и "Вагнер": смотрите видео

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Переговоры с "Вагнером" компрометируют Путина

То, что Путин вел переговоры с Пригожиным и вагнеровцами, это еще один сигнал, что он не понимает, что ему делать. Когда с мятежниками, которые пытались захватить ядерное оружие и сбили несколько вертолетов, ведут такие переговоры, это полностью разрушает пропагандистские клише по поводу бунта Пригожина.

"Напомню, что Путин живет в мире бумажных отчетов, завернутых в папки для документов. Он просто спрашивает своих подчиненных, все ли под контролем, и они лживо говорят, что все хорошо. Зато настоящих настроений среди военных, силовиков и спецслужб Путин не знает", – отметил политтехнолог.

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