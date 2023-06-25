"Продавил" свои требования и проиграл: почему Пригожин "дал заднюю" в своем мятеже

Вечером, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что прекращает свой мятеж, разворачивает колонны с наемниками и возвращается в полевые лагеря. Таким образом, главарь ЧВК "Вагнер" стер свою репутацию и плюнул на идею справедливости, с которой якобы шел на Москву.

Об этом 24 Каналу отметил оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он допустил, какое место Пригожин может занять в команде Владимира Путина.

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"Продавил" свои требования

Объявив поход на Москву, Пригожин заявил о "марше справедливости", отметил Олевский. Это прямая заявка на условную защиту россиян. Но по факту он защищал свои бизнес-интересы. Главарю вагнеровцев пообещали, что его ЧВК не расформируют и он быстро "дал заднюю".

То есть, когда вчера говорил о справедливости для всех россиян – врал. Его цель была достаточно меркантильна: защитить ЧВК, бизнес и ничего больше. Еще один человек показал россиянам, что плевать на справедливость. Это уничтожение его репутации. Он ее стер,

– сказал оппозиционный журналист.

Тимур Олевский о новом заявлении Пригожина: смотреть видео

Присоединится к команде Путина

Поэтому своими действиями Пригожин продемонстрировал всем, что в России как не было справедливости, так ее и не будет. Это совершенно схожее поведение с диктатором Путиным.

"Все, кто поверил в Пригожина и защиту справедливости, – о них вытерли ноги. Пригожин такой же, как и Путин, ничем не отличается. Такой Пригожин Путина устраивает, подходит для его команды. У него есть шансы там быть без последствий для себя", – добавил Олевский.

Что предшествовало этому: основные новости

Вечером, 22 июня, Пригожин заявил о начале борьбы против военного руководства России. Мол, российская армия нанесла ракетный удар по тыловым позициям наемников. Руководил этим, вероятно, непосредственно Шойгу.

Вагнеровцы начали свой поход на Москву и им удалось захватить военные объекты и аэродром в Ростове-на-Дону и, вероятно, Воронежской области. На сторону Пригожина переходили российские силовики.

Раньше Путин назвал эти события "внутренним предательством" и отдал приказ ликвидировать вагнеровцев, устроивших мятеж против власти.