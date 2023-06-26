Эксголова разведки оценил, чем могли шантажировать Пригожина

Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина длился не долго, однако наделал немало шума. До сих пор открытым остается вопрос, почему все-таки "повар Путина" не дошел до Москвы и резко развернул колонны вагнеровцев.

Есть мнение, что Пригожин прекратил "поход на Москву" после того, как российские спецслужбы начали угрожать членам семей лидеров ЧВК "Вагнера". Это 24 Каналу прокомментировал глава Службы внешней разведки Украины 2020-2021, начальник ГУР МОУ 2015-2016, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

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Семья была в безопасном месте

Пригожин осознавал на что он идет и какие могут быть последствия. Он готовился к мятежу, и его семья находилась в безопасном месте.

Я знаю, что его сын находится в одном ЧВК в Африке, а дочь с женой – в безопасном месте,

– сказал генерал-лейтенант.

ФСБ, которая не могла не отслеживать подготовку к этому мятежу, ничего не сообщила кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведь у них есть давняя рознь лично с министром обороны Сергеем Шойгу. Они дали Пригожину парализовать начало этого мятежа, одним из условий которого была отставка министра обороны Шойгу и начальника генштаба России Герасимова.

Затем ФСБ сказали Путину, что готовы подавить восстание и провели обыски и открыли уголовное производство. Таким образом, российские спецслужбы усиливают собственные позиции в глазах Путина.

Во время обысков в гостинице "Трезини" в Санкт-Петербурге, которую называют штаб-квартирой руководителя вагнеровцев, силовики обнаружили и изъяли слитки с золотом, оружие, валюта и пакеты с неизвестным порошком.

"Путин потерял все, что возможно перед миром и внутренней аудиторией", – добавил Кондратюк.

Где находилась семья Пригожина во время мятежа в России: смотрите видео

Уголовные дела против Пригожина закрыли

Вечером 23 июня после заявления Евгения Пригожина о "походе на Москву" ФСБ и генпрокуратура России возбудили уголовные дела против главаря вагнеровцев.

Однако на следующий день администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко достигла договоренностей с Пригожиным и мятеж остановился.

Впоследствии спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что против Пригожина прекращают уголовные производства, но руководитель наемников отправится в Белоруссию. В то же время Кремль обещает амнистию вагнеровцам, участвовавшим в мятеже из-за их участия в войне против Украины.

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