Мятеж готовил не Пригожин, – у Зеленского сказали, кто может за этим стоять
Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж в России 24 июня. Он не осведомлен в военном деле настолько, чтобы спланировать эффективную операцию.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, "марш справедливости" спланировали определенные военные.
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"Я считаю, что мятеж готовил не Пригожин. Он не военный и не может планировать такого типа эффективные операции по захвату областных центров в России. Поэтому планирование делали военные, не все из них очевидны для нас", – сказал Подоляк.
Также довольно показателен факт, что вагнеровцев никто не пытался остановить. Практически все военные части, которые были на их пути, не сопротивлялись.
Почему мятеж не довели до конца
Уже долгое время российская элита рассматривает варианты устранения диктатора Владимира Путина. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, и поэтому "переворот" свернули.
"Люди, которые планировали мятеж, думали об отстранении Путина от власти. Но на каком-то этапе начал перехват Николай Патрушев (секретарь совета безопасности – 24 Канал), а он не является консенсусной фигурой для элит", – пояснил Подоляк.
"Поход на Москву" Пригожина: основное
- Ночью против 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.
- 26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил оправдаться, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.
- 27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.
- Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.