Мятеж готовил не Пригожин, – у Зеленского сказали, кто может за этим стоять

Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж в России 24 июня. Он не осведомлен в военном деле настолько, чтобы спланировать эффективную операцию.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, "марш справедливости" спланировали определенные военные.

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"Я считаю, что мятеж готовил не Пригожин. Он не военный и не может планировать такого типа эффективные операции по захвату областных центров в России. Поэтому планирование делали военные, не все из них очевидны для нас", – сказал Подоляк.

Также довольно показателен факт, что вагнеровцев никто не пытался остановить. Практически все военные части, которые были на их пути, не сопротивлялись.

Почему мятеж не довели до конца

Уже долгое время российская элита рассматривает варианты устранения диктатора Владимира Путина. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, и поэтому "переворот" свернули.

"Люди, которые планировали мятеж, думали об отстранении Путина от власти. Но на каком-то этапе начал перехват Николай Патрушев (секретарь совета безопасности – 24 Канал), а он не является консенсусной фигурой для элит", – пояснил Подоляк.

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