Сцепятся в смертельном поединке, – Черник о бунтах между российскими генералами

В Москве вынесли первый приговор за "неотражение внезапного нападения ВСУ". Такие дела могут породить внутри страны-агрессорки мятежные настроения. Безусловно, это будет играть Украине на руку.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, если в России и будут новые бунты, то это возможно только на самом высоком уровне. Это доказал и мятеж Евгения Пригожина.

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В России все стабильно

Военный суд приговорил подполковника вооруженных сил России Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова к 4 годам лишения свободы. Их признали виновными в нарушении правил боевого дежурства по "отражению внезапного нападения на территорию России". Они не очень хорошо подготовились к удару ВСУ по составу боеприпасов и техники в Белгородской области весной 2022 года.

Тогда, по данным военного суда, погибли семь военных, 43 получили ранения. Полностью уничтожены 15 единиц техники, еще три десятка — серьезно повреждены. Ущерб составил 90 миллионов рублей.

Заметим, что уголовное дело против Бондарева и Дмитракова было возбуждено весной 2022 года сразу после ракетного удара. Это первый приговор, но не единственное рассматриваемое дело.

Ничего нового в их истории, виновник какой-то проблемы у них должен быть. Так принято. В стратегическом контексте хорошо, что все это происходит, потому что это потенциальные предпосылки для бунтов внутри. Если они возможны – то только на самом высоком уровне. Когда генералы сцепятся между собой в смертельном поединке, это будет для нас хороший сигнал. Первые колокольчики уже были,

– подчеркнул Петр Черник.

Мятеж Евгения Пригожина 23 июня стал хорошим свидетельством, что не все в России так гладко. Ведь бунт не был единоличным. В то же время слишком много надежд на кого-либо внутри России нельзя возлагать.

И это опять же хорошо показал мятеж Пригожина. Война с Россией может завершиться только из-за прямого поражения России на поле боя. Хотя, конечно, ссоры "лягушек и гадюк" приятны.

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