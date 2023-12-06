Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що якщо у Росії й будуть нові бунти, то це можливо лише на найвищому рівні. Це довів і заколот Євгенія Пригожина.

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У Росії все стабільно

Військовий суд засудив підполковника збройних сил Росії Анатолія Бондарєва та майора Дмитра Дмитракова до 4 років позбавлення волі. Їх визнали винними у порушенні правил бойового чергування щодо "відбиття раптового нападу на територію Росії". Вони, мовляв, не дуже добре підготувалися до удару ЗСУ по складу боєприпасів і техніки в Бєлгородській області навесні 2022 року.

Тоді, за даними військового суду, загинуло семеро військових, 43 дістали поранення. Повністю знищеними були 15 одиниць техніки, ще три десятки — серйозно пошкоджені. Збитки становили 90 мільйонів рублів.

Зауважимо, що кримінальну справу проти Бондарєва та Дмитракова порушили навесні 2022 року одразу після ракетного удару. Це перший вирок, але не єдина справа, яку розглядають.

Нічого нового в їхній історії, винуватий за якусь проблему у них мусить бути. Так заведено. У стратегічному контексті добре, що це все відбувається, бо це потенційні передумови для бунтів всередині. Якщо вони можливі – то тільки на найвищому рівні. Коли генерали зчепляться між собою у смертельному поєдинку, – це справді буде для нас хороший сигнал. Перші дзвіночки вже були,

– наголосив Петро Черник.

Заколот Євгенія Пригожина 23 червня став гарним свідченням, що не все у Росії так гладко. Адже бунт не був одноосібним. Водночас забагато надій на будь-кого всередині Росії не можна покладати.

І це, знову ж, добре показав заколот Пригожина. Війна з Росією може завершитись лише через пряму поразку Росії на полі бою. Хоч, звісно, сварки "жаб та гадюк" є приємними.

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