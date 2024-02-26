Заговор против путинского режима уже готовится: какой раскол разъедает Россию изнутри

Российские элиты пока не готовы к тому, чтобы расшатать режим Владимира Путина. Однако, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, украинская разведка готовит почву для ускорения этих процессов.

В то же время политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил в разговоре с 24 Каналом, что в российской верхушке происходят действия, которые могут привести к катастрофическим для путинской системы последствиям. Аналогичные процессы все наблюдали во время мятежа Евгения Пригожина.

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Бомба для стабильности Путина

В российских элитах существует раскол на неадекватов и чиновников, которые мечтают вернуть все, как было до полномасштабного вторжения России в Украину.

Неадекваты – это прежде всего Путин и люди, которые от него "заразились" психозом. Это Дмитрий Медведев, который сошел с ума, возможно Николай Патрушев, Ковальчуки (российские олигархи, приближенные к Путину – 24 Канал),

– объяснил политолог.

Однако большинству российских чиновников эта война совсем не нужна, они без нее неплохо жили. До войны их жизнь была спокойнее, а сейчас она изменилась к худшему. Эти чиновники хоть и продолжают зарабатывать, но получают меньше денег и не могут их тратить на Западе. Они его с одной стороны проклинают, а с другой, покупают там недвижимость, лечатся, отдыхают.

Получается, что параноидальные планы Путина и нескольких "отморозков" из его окружения конфликтуют с приземленными и даже шкурными интересами правящей верхушки. Это противоречие является бомбой замедленного действия для стабильности режима Путина,

– подчеркнул Эйдман.

В то же время те, кто в российских элитах не поддерживает политику Путина, ожидают президентских выборов в США и надеются на возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Они считают, что после этого будут отменены санкции или по крайней мере ослабнет давление со стороны Запада, и они смогут вернуть свою жизнь, которая была до полномасштабного вторжения.

"Однако ничего не изменится, даже если в выборах победит Трамп. Ситуация для них будет только ухудшаться. Когда российская верхушка это осознает, то у нее появится мотивация решиться на устранение Путина от власти. Сейчас они ждут. Хотя можно предположить, что тайные переговоры и заговоры уже сейчас готовятся", – отметил Игорь Эйдман.

Что происходит в России

В России 16 февраля умер в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный. Причиной его смерти российские власти называли тромб, который оторвался.

В течение нескольких дней Кремль не отдавал матери Навального тело ее сына. Женщина даже обратилась с требованием к Путину дать ей возможность похоронить Алексея.

В то же время Владимир Зеленский обвинил в смерти Навального российские власти. Он отметил, что Навальный был "убит Кремлем". Также президент Украины удивился реакции россиян на смерть Навального, ведь ответа российского общества на это не последовало.

Навальный может стать не последней жертвой кремлевского режима. По мнению военного ВСУ, журналиста и ведущего Егора Чечеринды, следующей целью после Навального может стать российский диссидент Михаил Ходорковский, который уже длительное время проживает за границей.