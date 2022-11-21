Мэр Читы ушел в отставку, чтобы умереть за Путина в Украине

Мэр Читы, что в Забайкальском крае, Александр Сапожников решил уволиться по собственному желанию, чтобы лично пойти умирать за Путина. Интересно, что необходимость служить за родину его догнала на девятый месяц войны.

О своем желании мэр написал на своей странице в телеграме. А объяснил его тем, что "не может оставаться в стороне судьбоносной битвы Родины за право на будущее".

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Улучшение мира по-русски

Можно сказать, что он не совсем ошибся касаемо судьбы, ведь последствия решений Путина и его приспешников, а также последствия поддержки своей власти россияне будут ощущать десятилетиями.

Также мэр отметил, что является десантником с боевым опытом и что такое решение – обязанность и призвание стать "в защиту" России. Однако из сообщения непонятно, насколько добровольно после волн мобилизации такое решение. Отметим и то, что причин защищать Россию нет – никто на нее не нападал. А чтобы их "собратья" не умирали, стране-агрессору достаточно вывести свои войска из Украины на международно признанные границы и перестать стрелять.

Перед своей отставкой Сапожников также поблагодарил своих сограждан, которые помогают делать Читу лучше, и отметил, что "нам всем еще придется много и хорошо работать, чтобы сделать мир вокруг, свою страну, свой город еще лучше". Однако сам почему-то для этого решил пойти убивать людей, которые не ждали Россию и не угрожали ей. Такое себе улучшение мира по-русски.

Что известно о мэре Читы

Александр Сапожников стал мэром города в 2019 году. До этого он несколько лет был депутатом гордумы, а также членом президиума регионального политсовета партии "Единая Россия".

Также из сети известно, что в 1990-х он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках и участвовал в военных действиях на территории Северного Кавказа, где получил ранения. А с 1998 по 2009 год служил по контракту в автомобильной бригаде, откуда его уволили из-за ранения.

Отметим, что на сайте гордумы по состоянию на 14:50 он все еще указан как руководитель администрации городского округа "Город Чита".

У россиян на фронте низкий моральный дух

Стоит отметить и то, что у самых мобилизованных россиян желание воевать все меньше, чему способствуют защитники Украины. Не придает уверенности им и обеспечение России, и отношение своего же командования.

Доходит до того, что мобилизованные в известном направлении посылают своих командиров, а то и применяют силу. Есть случаи, когда они прямо на фронте складывают оружие и пишут рапорты об отказе от участия в боевых действиях.

Среди тех же россиян, кто воюет, распространяются панические настроения. Поэтому не редки случаи алкоголизма, добровольного калечения и суицида среди личного состава оккупантов.

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