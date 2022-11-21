Про своє бажання мер написав на власній сторінці у телеграмі. А пояснив його тим, що "не може залишатися осторонь доленосної битви Батьківщини за право на майбутнє".

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Покращення світу по-російськи

Можна сказати, що він не зовсім помилився щодо доленосності, адже наслідки рішень Путіна та його посіпак, а також наслідки підтримки своєї влади росіяни будуть відчувати десятиліттями.

Також мер зазначив, що є десантником з бойовим досвідом, і що таке рішення – обов'язок і покликання стати "на захист" Росії. Однак з допису незрозуміло, наскільки добровільним після хвиль мобілізації є таке рішення. Зазначимо й те, що причин захищати Росію немає – ніхто на неї не нападав. А щоб їхні "собраття" не помирали, країні агресорці достатньо вивести свої війська з України на міжнародно визнані кордони та перестати стріляти.

Перед своєю відставкою Сапожніков також подякував своїм співгромадянам, які допомагають робити Читу кращою, та зазначив, що "нам усім ще доведеться багато і добре працювати, щоб зробити світ навколо, свою країну, своє місто ще кращими". Однак сам чомусь для цього вирішив піти вбивати людей, які не чекали на Росію і не загрожували їй. Таке собі покращення світу по-російськи.

Що відомо про мера Чити

Олександр Сапожніков став мером міста у 2019 році. До цього він кілька років був депутатом міськдуми, а також членом президії регіональної політради партії "Єдина росія".

Також з мережі відомо, що у 1990-х він проходив термінову службу у повітрянодесантних військах та брав участь у воєнних діях на території Північного Кавказу, де отримав поранення. А з 1998 до 2009 року служив за контрактом в автомобільній бригаді, звідки його звільнили через поранення.

Зазначимо, що на сайті міськдуми станом на 14:50 він все ще зазначений як керівник адміністрації міського округу "Місто Чита".

У росіян на фронті низький моральний дух

Варто відзначити й те, що у самих мобілізованих росіян бажання воювати дедалі меншає, чому сприяють захисники України. Не додає впевненості їм й забезпечення від Росії та ставлення свого ж командування.

Доходить до того, що мобілізовані у відомому напрямку посилають своїх командирів, а то й застосовують силу. Також є випадки, коли вони просто на фронті складають зброю та пишуть рапорти про відмову від участі у бойових діях.

Серед ти ж росіян, хто таки воює, ширяться панічні настрої. Через це не рідкі випадки алкоголізму, добровільного калічення та суїциду серед особового складу окупантів.

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