Мэр Львова предупредил о высокой угрозе ракетных обстрелов

Россия 14 января вывела в море ракетоносители с 36 ракетами "Калибр". После этого в ряде областей уже прозвучала воздушная тревога, в частности во Львове.

Воздушная тревога во Львове прозвучала в 15:00, а уже в 15:30 мэр Андрей Садовый заявил, что есть высокая угроза ракетных обстрелов.

Важно По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов

Угроза ракетных обстрелов

Также о высокой вероятности ракетных обстрелов Львова сообщили в воздушном командовании "Запад" и Львовской ОВА.

Жители Львовщины, есть угроза ракетного удара. Обязательно перейдите в укрытие или помещение, где действует правило "двух стен". Как только угроза пройдет, сообщу. Не игнорируйте уведомление о воздушной тревоге,

– сообщил Максим Козицкий.

Взрывы во Львовской области

Уже впоследствии в 15:39 появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Однако, к счастью, они раздаются не из-за попадания вражеских ракет, а из-за работы ПВО.

Более того, в сети сообщают, что защитники нашего неба сбили уже одну российскую ракету над областью.

Массированная ракетная атака 14 января: что известно

Еще утром 14 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 17 вражеских стратегических бомбардировщиках в небе. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.

Также зафиксировали движение вражеских кораблей в Черном море. Там Россия вывела 5 российских ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.

После оглашения воздушной тревоги над всеми городами Украины глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Ракеты летят на Винницкую область, а также есть угроза ракетного удара в Житомирской области.

Строго запрещено фиксировать на фото и видео и публиковать в сети не только прилеты, но и работу украинского ПВО, ведь это может привести к корректировке огня!