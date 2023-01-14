Мэр Львова предупредил о высокой угрозе ракетных обстрелов
Источник:Андрей Садовый
Россия 14 января вывела в море ракетоносители с 36 ракетами "Калибр". После этого в ряде областей уже прозвучала воздушная тревога, в частности во Львове.
Воздушная тревога во Львове прозвучала в 15:00, а уже в 15:30 мэр Андрей Садовый заявил, что есть высокая угроза ракетных обстрелов.
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Угроза ракетных обстрелов
Также о высокой вероятности ракетных обстрелов Львова сообщили в воздушном командовании "Запад" и Львовской ОВА.
Жители Львовщины, есть угроза ракетного удара. Обязательно перейдите в укрытие или помещение, где действует правило "двух стен". Как только угроза пройдет, сообщу. Не игнорируйте уведомление о воздушной тревоге,
– сообщил Максим Козицкий.
Взрывы во Львовской области
Уже впоследствии в 15:39 появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Однако, к счастью, они раздаются не из-за попадания вражеских ракет, а из-за работы ПВО.
Более того, в сети сообщают, что защитники нашего неба сбили уже одну российскую ракету над областью.
Массированная ракетная атака 14 января: что известно
- Еще утром 14 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 17 вражеских стратегических бомбардировщиках в небе. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.
- Также зафиксировали движение вражеских кораблей в Черном море. Там Россия вывела 5 российских ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.
- После оглашения воздушной тревоги над всеми городами Украины глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Ракеты летят на Винницкую область, а также есть угроза ракетного удара в Житомирской области.