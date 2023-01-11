В Киев прибыли мэры 4 европейских столиц, – СМИ

В столицу Украины прибыли главы четырех крупных европейских городов. Речь идет о руководителях Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта.

На фоне новостей о визите Зеленского во Львов в СМИ появилась информация о том, что в Киев прибыли высокопоставленные чиновники из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

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Кто именно приехал в Киев

Заметим, что пока детали этого визита неизвестны для широкой общественности. Однако, как отмечает один из польских телеканалов, это первое посещение варшавским мэром Рафалом Тшасковским Киева после начала полномасштабного вторжения.

Если верить средствам массовой информации, то в столицу Украины прибыли:

мэр польской Варшавы Рафал Тшасковский;

мэр чешской Праги Зденек Гржиб;

мэр словацкой Братиславы Иво Несровнал;

мэр венгерского Будапешта Гергель Корачонь.

Перед 24 февраля городской глава Варшавы посещал Украину

Мэр Варшавы посещал столицу нашего государства как раз перед началом широкомасштабной войны – 15 февраля 2022 года. Тогда Тшасковский в сопровождении мэра Праги Зденека Гржиба от имени Пакта свободных городов отправился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-нибудь случится, мы координируем свои действия с другими органами местного самоуправления, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления на Востоке Польши – в случае необходимости,

– заявил он тогда.

Следует сказать, что во время этого визита Киев получил приглашение от официальных чиновников европейских столиц присоединиться к Пакту свободных городов.

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Также напомним, что во вторник, 10 января в Харьков прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Там она встречалась с главой украинского Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, во время которой подчеркнула, что Харьков является символом российского безумия.