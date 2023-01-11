На фоні новин про візит Зеленського у Львів у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у Київ прибули високопоставлені чиновники з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

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Хто саме приїхав до Києва

Зауважмо, що поки деталі цього візиту невідомі для широко загалу. Однак, як зазначає один з найбільших польських телеканалів, це перші відвідини варшавським мером Рафалом Тшасковським Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Якщо вірити засобам масової інформації, то у столицю України прибули:

мер польської Варшави Рафал Тшасковський;

мер чеської Праги Зденек Гржиб;

мер словацької Братислави Іво Несровнал;

мер угорського Будапешта Гергель Корачонь.

Перед 24 лютого міський голова Варшави відвідував Україну

Мер Варшави відвідував столицю нашої держави якраз перед початком широкомасштабної війни – 15 лютого 2022 року. Тоді Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличком.

Ми також тут, щоб показати, що ми готові допомогти. Якщо щось трапиться, ми координуємо свої дії з іншими органами місцевого самоврядування, тому зможемо допомогти органам місцевого самоврядування на Сході Польщі – у разі необхідності,

– заявив тоді він.

Слід сказати, що під час цього візиту Київ отримав запрошення від офіційних чиновників європейських столиць приєднатися до Пакту вільних міст.

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Також нагадаємо, що у вівторок, 10 січня у Харків прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Там вона мала зустріч з очільником українського Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою, під час якої наголосила, що Харків є символом російського божевілля.