Стартует Мюнхенская конференция по безопасности: главные заявления и что ожидать Украине
В Мюнхене 14 февраля начинается ежегодная конференция по безопасности Munich Security Conference (MSC). В этом году в мероприятии примут участие многие мировые лидеры, а война в Украине станет ключевой темой.
Дискуссии и встречи мировых лидеров будут проходить в течение 14 – 16 февраля. Кто примет участие в конференции, какая программа 61-й Мюнхенской конференции по безопасности и главные заявления политиков – сообщает 24 Канал.
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Главное с Мюнхенской конференции
На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча Владимира Зеленского с американской делегацией. Ожидается, что президент Украины встретится с: Ранее также сообщалось, что Кит Келлог презентует на Мюнхенской конференции план Трампа по прекращению войны в Украине. Однако впоследствии спецпосланник Трампа опроверг эти заявления. По итогам Мюнхенской конференции по безопасности не ожидается подписания коммюнике, однако ежегодно публикуется отчет с анализом текущих событий в мире. В этом году темой отчета MSC 2025 стала мультиполярность. Доклад посвящен проблеме поляризации как между многими государствами, так и внутри них, что препятствует общим подходам к глобальным кризисам и угрозам. Говорится о новой администрации Дональда Трампа, а также войне в Украине и России. В отчете отметили, что сейчас власть распределяется между большинством "игроков". Так, Индия, Бразилия и Южная Африка стремятся к большему влиянию. Активным сторонником многополярности выступает Китай, а Россия прилагает максимальные усилия, чтобы разрушить международный порядок. Кроме того, США смещают фокус с Европы на Китай. Как следствие, США могут отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы – со значительными последствиями для Украины. Внешняя политика США в ближайшие годы, вероятно, будет сформирована биполярным соперничеством Вашингтона с Пекином. Однако это вполне может ускорить мультиполяризацию международной системы, В отчете также отметили, что полномасштабная война, которую развязала Россия, способствует росту националистического популизма во многих европейских обществах. Это ставит под угрозу ключевые элементы либерального видения ЕС. Новая администрация Трампа может только усилить эти вызовы. Украина станет ключевой темой Мюнхенской конференции по безопасности. Лидеры будут обсуждать полномасштабную войну,, которую развязала Россия. Стоит заметить, что полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года, всего через несколько дней после Мюнхенской конференции. В 2022 году форум проходил с 18 по 20 февраля. В этом году на MSC обсудят вопросы установления и поддержания режима прекращения огня. В ОП добавляли, что Владимир Зеленский на конференции представит позицию Украины относительно прекращения войны и путей достижения справедливого и прочного мира. На Мюнхенскую конференцию прибудет также и руководитель ОП Андрей Ермак. Он планирует обсудить гарантии безопасности, которые защитят нашу страну от новой российской агрессии. Помимо прочего, на форуме в Мюнхене могут обсудить и отправку войск стран ЕС в Украину. Эта тема будет обсуждаться в контексте заключения мирного соглашения. Миротворцы из ЕС могли бы следить за соблюдением режима прекращения огня, а также помогали бы сдерживать страну-агрессора. Ожидается, что в Мюнхенской конференции 2025 примет участие более 800 участников из 110 стран мира, среди которых более 50 лидеров государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей различных структур. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией также примет участие в конференции. Главное выступление украинского лидера состоится 15 февраля. Впрочем, на полях Мюнхенской конференции также планируются встречи с лидерами. Известно, что от США на Мюнхенскую конференцию по безопасности приедут новый вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Что касается европейских лидеров, то Мюнхенскую конференцию посетят: Мюнхенская конференция по безопасности, или Munich Security Conference (MSC) – это ежегодное мероприятие на уровне лидеров государств, правительств и организаций для обсуждения актуальных международных проблем. В этом году форум стартует 14 февраля в 14:30 по Киеву. Откроет Мюнхенскую конференцию ее председатель – Кристоф Хойсген. После с речью выступит президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер Дискуссии на Мюнхенской конференции будут продолжаться в течение 14 – 16 февраля. Как сообщили на официальном сайте MSC, в первый день форума, 14 февраля, будут обсуждать вызовы в глобальной безопасности мира. Говорится и о финансовых вопросах, и о климатической безопасности, и о ядерной безопасности, гибридные угрозы и будущее искусственного интеллекта. 15 февраля ожидаются дебаты по международному порядку и региональным кризисам. Именно на второй день конференции ключевой темой станет Украина и российская агрессия. 15 февраля ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, 15 февраля будут обсуждать ситуацию в Судане, Гаити, Венесуэле, Афганистане и Грузии, а также на Ближнем Востоке. 16 февраля состоятся дискуссии на тему роли Европы в мире. В этом ключе вспомнят и о расширении ЕС и европейской конкурентоспособности.
Переговоры Украины и США в Мюнхене
Тема отчета Мюнхенской конференции
– говорится в отчете MSC 2025.
Украина – ключевая тема Мюнхенской конференции
Кто примет участие в конференции
Коротко о программе конференции
На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча Владимира Зеленского с американской делегацией. Ожидается, что президент Украины встретится с:
Ранее также сообщалось, что Кит Келлог презентует на Мюнхенской конференции план Трампа по прекращению войны в Украине. Однако впоследствии спецпосланник Трампа опроверг эти заявления.
По итогам Мюнхенской конференции по безопасности не ожидается подписания коммюнике, однако ежегодно публикуется отчет с анализом текущих событий в мире.
В этом году темой отчета MSC 2025 стала мультиполярность. Доклад посвящен проблеме поляризации как между многими государствами, так и внутри них, что препятствует общим подходам к глобальным кризисам и угрозам. Говорится о новой администрации Дональда Трампа, а также войне в Украине и России.
В отчете отметили, что сейчас власть распределяется между большинством "игроков". Так, Индия, Бразилия и Южная Африка стремятся к большему влиянию. Активным сторонником многополярности выступает Китай, а Россия прилагает максимальные усилия, чтобы разрушить международный порядок. Кроме того, США смещают фокус с Европы на Китай.
Как следствие, США могут отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы – со значительными последствиями для Украины. Внешняя политика США в ближайшие годы, вероятно, будет сформирована биполярным соперничеством Вашингтона с Пекином. Однако это вполне может ускорить мультиполяризацию международной системы,
В отчете также отметили, что полномасштабная война, которую развязала Россия, способствует росту националистического популизма во многих европейских обществах. Это ставит под угрозу ключевые элементы либерального видения ЕС. Новая администрация Трампа может только усилить эти вызовы.
Украина станет ключевой темой Мюнхенской конференции по безопасности. Лидеры будут обсуждать полномасштабную войну,, которую развязала Россия.
Стоит заметить, что полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года, всего через несколько дней после Мюнхенской конференции. В 2022 году форум проходил с 18 по 20 февраля.
В этом году на MSC обсудят вопросы установления и поддержания режима прекращения огня. В ОП добавляли, что Владимир Зеленский на конференции представит позицию Украины относительно прекращения войны и путей достижения справедливого и прочного мира.
На Мюнхенскую конференцию прибудет также и руководитель ОП Андрей Ермак. Он планирует обсудить гарантии безопасности, которые защитят нашу страну от новой российской агрессии.
Помимо прочего, на форуме в Мюнхене могут обсудить и отправку войск стран ЕС в Украину. Эта тема будет обсуждаться в контексте заключения мирного соглашения. Миротворцы из ЕС могли бы следить за соблюдением режима прекращения огня, а также помогали бы сдерживать страну-агрессора.
Ожидается, что в Мюнхенской конференции 2025 примет участие более 800 участников из 110 стран мира, среди которых более 50 лидеров государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей различных структур.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией также примет участие в конференции. Главное выступление украинского лидера состоится 15 февраля. Впрочем, на полях Мюнхенской конференции также планируются встречи с лидерами.
Известно, что от США на Мюнхенскую конференцию по безопасности приедут новый вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.
Что касается европейских лидеров, то Мюнхенскую конференцию посетят:
Мюнхенская конференция по безопасности, или Munich Security Conference (MSC) – это ежегодное мероприятие на уровне лидеров государств, правительств и организаций для обсуждения актуальных международных проблем.
В этом году форум стартует 14 февраля в 14:30 по Киеву. Откроет Мюнхенскую конференцию ее председатель – Кристоф Хойсген. После с речью выступит президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер
Дискуссии на Мюнхенской конференции будут продолжаться в течение 14 – 16 февраля. Как сообщили на официальном сайте MSC, в первый день форума, 14 февраля, будут обсуждать вызовы в глобальной безопасности мира. Говорится и о финансовых вопросах, и о климатической безопасности, и о ядерной безопасности, гибридные угрозы и будущее искусственного интеллекта.
15 февраля ожидаются дебаты по международному порядку и региональным кризисам. Именно на второй день конференции ключевой темой станет Украина и российская агрессия. 15 февраля ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, 15 февраля будут обсуждать ситуацию в Судане, Гаити, Венесуэле, Афганистане и Грузии, а также на Ближнем Востоке.
16 февраля состоятся дискуссии на тему роли Европы в мире. В этом ключе вспомнят и о расширении ЕС и европейской конкурентоспособности.