Стартует Мюнхенская конференция по безопасности: главные заявления и что ожидать Украине

В Мюнхене 14 февраля начинается ежегодная конференция по безопасности Munich Security Conference (MSC). В этом году в мероприятии примут участие многие мировые лидеры, а война в Украине станет ключевой темой.

Дискуссии и встречи мировых лидеров будут проходить в течение 14 – 16 февраля. Кто примет участие в конференции, какая программа 61-й Мюнхенской конференции по безопасности и главные заявления политиков – сообщает 24 Канал.

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