Мир обсуждает Россию без России: политолог о том, что показала Мюнхенская конференция

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности принципиально отличается от предыдущих. Сегодня Украина стала драйвером важных процессов в мире.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он также напомнил о предыдущих Мюнхенских конференциях по безопасности, когда в 2007 году Владимир Путин объявил, что теперь он будет претендовать на центр влияния и силы.

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Также политолог напомнил 2018 год, когда экспредседатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал "активнее общаться с Россией".

"На конференции в 2020 году был представлен план по Украине, где в одном из пунктов было указано, что украинцам будут разрабатывать "новую идентичность", - добавил политолог.

Теперь говорят о поражениях России

Он обратил внимание, как Украина изменилась с того времени. Раньше мы боялись, что будут говорить об Украине без Украины. А теперь мы наблюдаем, что говорят о России без России.

Говорят даже не о России, а о ее поражениях. Сейчас Риши Сунак отмечает, что Украине нужно разработать гарантии безопасности до того, как состоится в июле саммит НАТО в Вильнюсе,

– подчеркнул Дымов.

По его словам, западные лидеры признают, что совершили ошибки, когда ранее были в плену иллюзий по поводу демократизации России. Они в какой-то степени расплачиваются за эти ошибки.

"Ведь Путин взял в заложники не только граждан Украины, а также Европу и пытался это сделать со всем миром. Он запугивал людей, надеясь на психологический феномен "стокгольмского синдрома", когда жертва любит своего палача", - подчеркнул политолог.

По его мнению, сейчас происходят положительные вещи. Такой субъектности, которая есть у Украины сегодня, никогда не было и может и не будет. Мы сейчас не просто на повестке дня многих стран, но и формируем их внутреннюю повестку дня.

"Судьба безропотно ведет непокорного силой" – эта цитата отражает судьбу Украины и украинцев. Мы заставили называть вещи своими именами тех, кто не мог это сделать. Мы изменили мир, а не он отвлеченно изменился сам по себе", – подчеркнул Валерий Дымов.

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