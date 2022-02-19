Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: видео
Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Германии. Туда он прибыл, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Украинский президент выступает 19 февраля в рамках блока "Региональные проблемы". Он высказывался на тему "Украина и европейская безопасность".
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Выступление Зеленского
Прежде всего президент подчеркнул, что Украина хочет мира. Мир тоже говорит, что не хочет воевать, а Россия утверждает, что якобы не собирается нападать.
Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза,
– сказал Зеленский.
Президент вспомнил о серьезном обострении на Донбассе, об обстрелянном детсаде в Станице Луганской и школе в Вербовке. Зеленский заметил, что на школьном дворе появляются воронки от бомбы. В моменты обстрелов дети идут не в НАТО, а в школу.
Возле границ – 150 тысяч российских военных
Зеленский во время выступления задал всем присутствующим риторические вопросы:
- Как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и гибнут люди?
- Почему она длится больше, чем Вторая мировая?
- Как мы дошли до крупнейшего кризиса безопасности со времен Холодной войны?
Он добавил, что возле границы с Украиной находятся около 150 тысяч российских военных, техника и тяжелое вооружение. Это доказывает, что архитектура мировой безопасности – хрупкая, поэтому нуждается в обновлении.
ООН не может защитить себя
По словам Зеленского, именно принцип умиротворения со стороны мира к России повлек тяжелые последствия. Речь идет об оккупации Крыма и агрессии Кремля против Украины.
ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя,
– отметил президент.
Он привел примеры нарушения устава Организации Объединенных Наций. В частности, как один из членов Совбеза ООН аннексировал территорию страны-основательницы организации. Кроме того, политик считает, что ООН игнорирует Крымскую платформу.
Украина будет защищаться
Зеленский поблагодарил международных партнеров. Однако добавил, что Украина уже 8 лет сдерживает одну из крупнейших армий мира. Зеленский отметил, что грады российские снаряды в Мариуполь, а не в европейские города. Однако наше государство будет продолжать защищать себя.
Чтобы действительно помочь Украине, не надо постоянно говорить о датах вероятного вторжения,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украине нужны другие даты. Все понимают, какие.
Вступление Украины в ЕС и НАТО
Украина заслуживает прямые и честные ответы относительно перспектив вступления в Евросоюз и НАТО.
"Нам говорят, что дверь открыта, но пока посторонним вход запрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть, скажите честно", – сказал президент.
По словам украинского лидера, право на правду входит в наши расширенные возможности.
Крым и Донбасс вернутся, но мирно
Зеленский подчеркнул, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс, но только мирно. Таким образом президент ответил на упреки России, якобы Украина хочет вступить в НАТО, чтобы вернуть Крым военным путем. Политик напомнил, что в уставе НАТО коллективные действия предусмотрены для защиты, а не для нападения.
Украина последовательно выполняет нормандские и минские договоренности.
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Зеленский выступает в Мюнхене: смотрите видео
Российская агрессия против Украины стала основной темой Мюнхенской конференции в 2022 году. Политические лидеры более 30 государств мира обсуждают, как сдерживать Путина и добиться деэскалации ситуации у границ нашего государства.
Кто еще посетил конференцию:
- немецкий канцлер Олаф Шольц;
- вице-президент США Камала Харрис;
- госсекретарь США Энтони Блинкен;
- генсек НАТО Йенс Столтенберг;
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- другие главы государств и правительств.
Путин отказался от приглашения
В 2021 году конференция прошла в онлайн-формате – все из-за пандемии коронавируса COVID-19. Впрочем, Россию и Китай на мероприятие тогда не пригласили. В этом году Москва также не будет принимать в ней участие, хоть Путину и предлагали выступить. В Москве заявили, что "просто потеряли интерес к этому мероприятию". В то же время СМИ говорят, что причины – обида и "Спутник".